Norma Johnin karsiutuminen ei ollut vain suomalaisten pettymys – ennakkosuosikin notkahdus ihmetytti myös kansainvälisesti

@NormaJohnbandhttps://twitter.com/NormaJohnband You will forever be my #1 in this #Eurovisionhttps://twitter.com/hashtag/Eurovision?src=hash. This song made me cry so many times and I will be thankful for this art Kiitos — ESCviews (@escviewsblog) 9. toukokuuta 2017 https://twitter.com/escviewsblog/status/862077972261548032

IF FINLAND CANT QUALIFY WITH NORMA JOHN, THEN WHAT CAN THEY QUALIFY WITH? #Eurovisionhttps://twitter.com/hashtag/Eurovision?src=hash — Ibrahim Banks 👑 (@TheShowOff85) 9. toukokuuta 2017 https://twitter.com/TheShowOff85/status/862087098614132736

@JussiKarkihttps://twitter.com/JussiKarki Eihän #euroviisuthttps://twitter.com/hashtag/euroviisut?src=hash voi olla enää pettymys. Niin käy vuodesta toiseen. Meillä on ihan hyvää musiikkia. Muut vaan eivät sitä ymmärrä. — irmeli westerdahl (@ippaw) 10. toukokuuta 2017 https://twitter.com/ippaw/status/862211271994855424

#hallintarekisterihttps://twitter.com/hashtag/hallintarekisteri?src=hash pitäisi lähettää Euroviisuihin. Se nimittäin pysyy aina vaan mukana tappioista huolimatta. #euroviisuthttps://twitter.com/hashtag/euroviisut?src=hash — Juha H (@jheikkk) 10. toukokuuta 2017 https://twitter.com/jheikkk/status/862207275611631616

Suomen kompastuskivi viisuissa on lähettää esiintyjä, josta kuvitellaan Euroopan tykkäävän, eikä sitä mikä itseään sykähdyttää. #euroviisuthttps://twitter.com/hashtag/euroviisut?src=hash — Tarja van Veldhoven (@tarjuccia) 10. toukokuuta 2017 https://twitter.com/tarjuccia/status/862272398393040896