paljon nykysirkusryhmä Nuuan uudelta esitykseltä. Sen aiempi teos Lento oli raikas ja tuore tuulahdus esitystaiteeseen.En nytkään suoranaisesti musertunut Taivalta katsoessa, mutta ei se kovin kohottavaakaan kokemusta tarjoillut. Näin toukokuussa se tuntui kalmaiselta muistutukselta siitä, että turhaa kaikki on tässä ihmispolon elämässä.olen tottunut vuosikymmenien aikana siihen, että musta on uusi musta: näyttämö on pimeä, valoa säännöstellään kuin voita pula-aikoina ja kärsimys on ainoastaan hyve.Nyt sama asketismi näyttää tulleen sirkukseen. Taival on synkkä ja pimeä eikä tarjoa virtuoosista tai teknistä ilottelua sitä odottavalle sirkusyleisölle.Se pikemminkin hieroo metasirkusta naamaamme ja käskee pohtimaan, mikä edes on sirkuksen ja esitystaiteen idea. Ainakaan viihdyttäminen se ei tässä tapauksessa ole.Metatasolla raahustetaan muutenkin, esimerkiksi ymppäämällä esitykseen kieltä. Englantia ranskalaisittain ja suomalaisittain murtaen, lisäksi vielä nostamalla esiin kielen mahdottomuus asioiden ilmaisussa.Yksi ääneen sanottu sana ”silence”, hiljaisuus, kuvaa kaikkea ja on samalla paradoksi.Jos edes oltaisiin hiljaa ja nysvättäisiin pimeässä valitun tyylilajin mukaisesti. Mutta kun lisätään siihen taidepuhetta, joka ei auta selittämään teoksen motiivia, tarkoituksellinen ristiriita nousee toiseen potenssiin.tuntuu olevan kyse. Masokismista ja oletetun mielihyvän saamisesta, kun ollaan talutusnuorassa. Itseinho on teoksen polttoaine, julkinen katumus sekä ripittäytyminen sen manifestaatio.Taival on retriitti, jossa katsojankin pitää kohdata itsensä hiljaisuudessa. Se ei ole pelkästään mukava tapaaminen, eivätkä esiintyjät helpota sitä. Ei tavata torilla vaan tehdään sokkotreffit Tuonelan portille.