”Täällä on niin paljon asioita, joissa ei ole järkeä.”Näin toteaa Daniels ( Katherine Waterston http://www.hs.fi/haku/?search-term=Katherine%20Waterston ), yksi Alien: Covenantin päähenkilöistä, eräässä kohden elokuvaa.Osuva repliikki. Ridley Scottin http://www.hs.fi/haku/?search-term=Ridley%20Scottin uusin Alien-esiosa on sekava, hatarajuoninen ja monin paikoin erittäin pöljä. Aivan kuin sen edeltäjä Prometheuskin.Alien: Covenantin trailereita voi pitää hieman harhaanjohtavina. Niistä sai kuvan, että Scott olisi nyt – kenties Prometheuksen saaman ristiriitaisen vastaanoton vuoksi – päätynyt tekemään ensimmäisen Alienin (1979) tyylisen klaustrofobisen kauhutrillerin.Luulot olivat vääriä. Alien: Covenant ei ole niinkään Alien-elokuva, vaan ennen kaikkea Prometheus 2. (Ennen ensi-iltaa Youtubessa julkaistiin tosin myös prologi, jossa kahden elokuvan välisiä tapahtumia kuvattiin lyhyesti. Yhteyttä ei siis ole yritetty liikaa peitelläkään.)Prometheus sijoittui aikaan ennen ensimmäisen Alienin elokuvan tapahtumia. Siinä Scott sekä käsikirjoittajat Jon Spaihts http://www.hs.fi/haku/?search-term=Jon%20Spaihts ja Damon ”Lost” Lindelof http://www.hs.fi/haku/?search-term=Damon%20%E2%80%9DLost%E2%80%9D%20Lindelof yrittivät kertoa, mitkä asiat johtivat ikonisen hirviön syntyyn ja sen löytymiseen.No, ne asiat... Mistähän sitä edes aloittaisi?Prometheuksessa seurattiin avaruusretkikuntaa, jonka jättiyhtiö Weyland-Yutani lähetti etsimään mystisiä ”Insinöörejä”, ihmisiä edeltänyttä muinaista rotua. Autiolta kuulta löytyi Insinöörien jäännöksiä sekä näiden kehittämä musta lieju, eräänlainen bioase, joka aiheutti ihmisissä ja muissa eliölajeissa kuolettavia mutaatioita.Yksi Insinööreistä heräsi myös henkiin ja osoittautui vihamieliseksi. Eloon jäivät vain tohtori Shaw ( Noomi Rapace http://www.hs.fi/haku/?search-term=Noomi%20Rapace ) ja androidi David ( Michael Fassbender http://www.hs.fi/haku/?search-term=Michael%20Fassbender ). Elokuvan lopussa he lähtivät etsimään Insinöörien kotiplaneettaa.Alien: Covenantissa Prometheus-retkikunnan katoamisesta on kulunut kymmenen vuotta. Covenant-alus on matkalla perustamaan siirtokuntaa kaukaiselle planeetalle. Androidi Walter (jälleen Fassbender) huolehtii aluksen ylläpidosta miehistön ja matkustajien ollessa syväjäädytettyjä.Suunniteltu matka keskeytyy äkillisen aurinkomyrskyn vuoksi. Samalla lähistöltä löytyy toinen maankaltainen planeetta, jota ei aiemmin oltu huomattu tähtikartoissa.Autiolta vaikuttavalta planeetalta paljastuu pian eräs tutun oloineen, tappava eliölaji. Sekä robinsoncrusoemainen asukas: edellisestä osasta tuttu (ja kokoon kursittu) David, joka tuntuu edelleen hautovan suurta hämäräperäistä suunnitelmaa.Ensimmäinen Alien on kuolematon mestariteos, ja Ridley Scottin paluuta sen maailmaan odotettiin muutama vuosi sitten valtavalla innolla. Lopputulos eli Prometheus oli melkoinen sekasotku – jota ei kuitenkaan voi täysin tyrmätä.Scottille ja kumppaneille voi antaa kehuja siitä, että he uskalsivat yrittää jotain täysin erilaista, mitä Alien-esiosalta olisi odottanut: kunnianhimoista maailmanselitys-scifiä. Kokonaisuus valahti tahattoman koomiseksi, mutta sisälsi kiehtoviakin ideoita. Alien: Covenant jatkaa käytännössä samalla linjalla.Visuaalisesti, ohjaukseltaan ja kuvaukseltaan Alien: Covenant on äärimmäisen hieno. Plussaa Scottille myös perinteisten tehosteiden käytöstä pelkän digihötön sijaan. Näyttelijöistä Michael Fassbender on jälleen maagisen hyvä. Ilmeisesti tiedostettiin, että Fassbenderin androidirooli oli Prometheuksen parhaita asioita, koska nyt hänet on laitettu esittämään kahta eri robottia.Vielä kun kaikki tuo olisi saatu oikeasti jännittävän ja tiukan tieteiskauhuelokuvan puitteiksi. Mutta ilmeisesti lavea kaiken teoria -tarina on se, mitä Scott haluaa nyt kertoa. Jatko-osia on Alien: Covenantille jo suunnitteilla. Olkoon, kunhan ne edes viihdyttävät tämän verran.