keulakuva Jussi Sydänmäki on löytänyt 2000-luvun soolourallaan täysin omanlaisensa ilmaisun. Siinä film noir- ja western-henkinen, tummanpuhuva elokuvallisuus yhdistyy helsinkiläisiin lähiömaisemiin. Kyse on surrealismista, lapsuuden ajan kuumehoureista, joihin aikuinen mies uppoutuu silloin, kun reaalimaailma ympärillä ei anna tarpeeksi.Tämä on sapluuna, josta Sydänmäki tislaa nykyään lähes kaikki levynsä.Kitaristi Janne Louhivuoren kanssa duona tehdyn albumin ilmaisu on sofistikoituneempaa kuin Sydänmäen garage-bändeissä. Osa kappaleista tuo mieleen Tuomari Nurmion tuotannon rosoisemman laidan, kuten Kultaviitta, maanisesti möyryävä supersankarisarjakuva-tribuutti.Jokaisen itähelsinkiläisen lenkkeilijän puolestaan täytyy kuulla Suljettu suo.Herttoniemen ja Viikin ulkoilumaastoihin sijoittuva tarina ”mestasta, joka ei ole tästä maailmasta”, yhdistää hämmentävällä tavalla X-Filesin ja Stephen Kingin kuvaston maanisesti möyryävään garage-bluesiin.Mikko Aaltonen