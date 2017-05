HS kysyi kokeneilta yleläisiltä: Onko journalistista vapauttasi rajoitettu poliittisesti arkaluontoisissa tilanteissa?

Kulttuuri

Tiistaina ilmestynyt Ylegate-kirja kertoo kolmen Ylestä irtisanoutuneen toimittajan, Jussi Erosen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Jussi%20Erosen Salla Vuorikosken http://www.hs.fi/haku/?search-term=Salla%20Vuorikosken ja Jarno Liskin http://www.hs.fi/haku/?search-term=Jarno%20Liskin kokemasta työn rajoittamisesta Ylen uutistyössä.Kirjoittajien mukaan Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan vastaava päätoimittaja Atte Jääskeläinen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Atte%20J%C3%A4%C3%A4skel%C3%A4inen rajoittaa toimittajiensa journalismia poliittisin perustein. Kirjasta voit lukea täältä. http://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005212723.html Helsingin Sanomat kysyi tiukkoihin journalistisiin tilanteisiin joutuneilta Ylen nykyisiltä toimittajilta ja yhdeltä entiseltä toimittajalta, onko heidän journalistista vapauttaan rajoitettu poliittisesti arkaluontoisissa tilanteissa. Yksi haastatelluista kieltäytyi vastaamasta, koska kertoi kokeneensa perusteetonta rajoittamista työssään ja pelkäsi seurauksia.”Olen ollut 26 vuotta Ylessä, ja vastaan tähän mielelläni. Olen pohtinut tätä asiaa paljon, koska se on työni ytimessä.Journalistista vapauttani ei ole rajoitettu. Vain kaksi kertaa on käynyt niin, että en ole saanut tehdä haluamaani juttua. Ensimmäinen liittyi Sonera-kirjaan, jonka olin saanut haltuuni ennen muita viestimiä. Siitä ei kuitenkaan heti tehty juttua, koska ei ollut tarpeeksi tietoa kirjaan liittyvistä yksityiskohdista. Toinen kerta liittyi Yhdysvaltain asuntokuplaan, josta olisin halunnut tehdä jutun, mutta toimitussihteeri arveli, että ilmiö ei koske Suomea.””Mielestäni ei. Tämä on koko ajan ollut itselleni vaikea keskustelu, koska minua se ei koske. Normaalia keskustelua on ollut esimerkiksi Ykkösaamun vierasvalinnoista. Ymmärrän, että tutkivilla toimittajilla on vaara joutua konfliktiin.””Ei, minulla ei ole sellaista kokemusta. Olen tarkka siitä, että kommentoin vain sitä, mistä itse tiedän. En ole kokenut rajoittamista.””Atte saa kirjassa tiukkaa kritiikkiä, eikä syyttä. A-studion jutun juontoa Ryhmäteatterin Eduskunta-näytelmästä piti muokata Aten vaatimuksesta. Kirjassa kerrotaan tästä tapauksesta. Juonnosta piti poistaa yksi lautakasaan liittynyt näytelmähenkilön fiktiivinen repliikki: ’No mutta siis ihan oikeesti, et sille on rakennettu kämpät ilmaseks, ja sitten jotkut toiset on velkavankeudessa.’ Kirjassa on kuvattu oikein, että lobbarin ja journalistisen johtajan roolit menivät Atella sekaisin.”