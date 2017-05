Kulttuuri

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

EU-kansalaiset voivat ensi vuonna katsoa ostamiensa nettipalveluiden tarjoamia elokuvia tai tv-sarjoja matkustaessaan toisessa EU-maassa.



Tällä hetkellä toisessa EU-maassa vierailevat EU-kansalaiset eivät aina pysty käyttämään kotimaassaan tilaamiansa nettipalveluita. Tällaisia elokuva-, televisio-, musiikki-, peli- ja urheilupalveluita tarjoavat muun muassa Netflix, HBO Go, Amazon Prime, Spotify ja Deezer.



Euroopan parlamentti hyväksyi rajoitteiden poistot torstaina äänin 586–34. Kahdeksan äänesti tyhjää. Uudistus on yksi osa EU:n tavoittelemia ”digitaalisia sisämarkkinoita”.



Katseluvapaus koskee tilanteita, joissa matkustetaan joko loman, opintojen tai työn merkeissä. Jatkossa nettipalvelujen tarjoajien pitääkin varmistaa, että kuluttaja ei ole pysyvästi muuttanut toiseen EU-maahan. Keinoja ovat muun muassa henkilökortti, maksutiedot, postiosoite tai IP-osoitteen tarkistus.



Seuraavaksi EU:n ministerineuvosto hyväksyy uudet säännöt, minkä jälkeen jäsenmailla on yhdeksän kuukautta saattaa säännöt voimaan.



Viime vuonna 64 prosenttia eurooppalaisista käytti internetiä musiikin, elokuvien, pelien tai kuvien käyttöön. Suomessa vastaava luku oli 85 prosenttia. Lukujen odotetaan kasvavan, kun roaming-maksut poistuvat 15. kesäkuuta.