terrori-iskujen pelossa Cannesin elokuvajuhlien turvajärjestelyt ovat aiempaa tiukemmat. Ranskan poliisi tarkistaa matkalaukkujen sisältöjä festivaalipalatsin lähikaduilla, aseistetut partiot liikkuvat kaupungin keskustassa ja myös tiesulkuja on pystytetty kaupunkiin viranomaislähteiden mukaan. Lisäksi turvakameroita on lisätty.Silmämääräisesti poliiseja on kaupungissa enemmän kuin koskaan. Cannesin kuululle rantakadulle La Croisettelle on tuotu valtavia kukkaruukkuja. Niillä halutaan estää läheisessä Nizzan kaupungissa viime vuonna tapahtunut joukkomurha, jossa mies ajoi rekalla väkijoukkoon rantakadulla.vieraat saavat osansa turvajärjestelyistä. Elokuvateattereihin pyrkiviltä katsotaan henkilöpaperit, heidät tarkistetaan metallinpaljastimilla useaankin kertaan ja lisäksi myös kantamukset ­pengotaan.Tarkastukset muistuttavat tarkkuudessaan jo lentokenttä­tasoa, sillä elokuvateatteriin pyrkivältä viedään kassista niin vesipullot kuin suklaapatukat ja pähkinätkin. Popcorn ei aiheuta toimenpiteitä, sillä sitä näillä festivaaleilla ei napostella.