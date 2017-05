Kulttuuri

Cannesin elokuvafestivaalilla nähtiin ja koettiin perjantaiaamuna erikoinen pikku episodi, joka purkautui nopeasti uutissähkeinä ympäri maailmaa.Aiheeseen tarttuivat muiden muassa suuret viestimet kuten BBC, Reuters sekä Suomessa Yle.Itse uutisen aihe oli hyvin pieni ellei jopa mitätön: Elokuvanäytös Cannesin elokuvajuhlien festivaalipalatsin suurimmassa salissa keskeytyi muutamiksi minuuteiksi. Elokuva pistettiin poikki, valot sytytettiin ja sitten taas jatkettiin, uudelleen alusta. Miksi kiihtyä elokuvan näytöksen katkeamisesta, joka on kuitenkin arkipäivää kaikissa maailman elokuvateattereissa? Miksi tämä myrsky vesilasissa? Miksi tämä on maailmanluokan uutinen?Siksi että Netflix ja siksi että Cannes.Ja ennen kaikkea siksi, että elokuvaa oli katsomassa Cannesissa parituhatta hermostunutta ihmistä, pääasiassa toimittajia, joiden sormet ovat liipasinherkkiä laittamaan somepäivitystä ja kirjoittamaan twiittiä, ja jotka näkevät reaaliaikaisen uutistyngän välillä sielläkin missä sitä ei välttämättä ole. Minä yhtenä heistä.Kyse oli korealaisen Bong Joon Hon http://www.hs.fi/haku/?search-term=Bong%20Joon%20Hon ohjaamasta elokuvasta Okja. Elokuvaa oltiin esittämästä ensimmäistä kertaa yleisölle.Monet uskoivat, minäkin aluksi, että Okja-elokuvan näytös keskeytyi, koska katsomosta kuului voimakasta buuausta ja vihellystä ja taputuksia. Metelin syy jäi monille epäselväksi, ja kun hälinä jo selvästi häiritsi katsomista, moni reagoi buuakseen ja tilanne muuttui yhä vain sekavammaksi.Syytä keskeytykseen ei salissa kerrottu. Olimme siis Cannesin festivaalilpalatsin suurimmassa salissa, Lumiere-teatterissa, jonne mahtuu jopa 2 400 katsojaa. Sali oli lähes täynnä. Itse istuin salissa permannolla rivillä 8,nopeasti näytöksen jälkeen, sillä tieto näytöksen keskeytymisestä oli muuttunut nopeasti ”uutiseksi”, jossa nähtiin provokaation mahdollisuus.Moni uskoi, että buuaus ja näytöksen keskeytyminen johtui siitä, että Okja on Netflixin rahoittama.Taustalla on Ranskassa pitkään puitu riita ja väittely siitä, että Netflix ei anna ostamiaan ja tuottamiaan elokuviaan lainkaan elokuvateattereihin. Ranskassa tämän pelätään tuhoavan elokuvateatterikulttuuria. Toiset taas ajattelevat että kinot tarttuvat vanhaan maailmaan eivätkä näe markkinoiden muuttumista.Tämän tietäen Cannesin festivaalin johto laittoi perjantaina aamupäivällä nopeasti ulos tiedotteen jossa pahoiteltiin tapahtunutta.Syy näytöksen keskeytymiseen oli Cannesin järjestäjien mukaan se, että teatterin konehuoneesta elokuvaa ajettiin kankaalle väärässä kuvakoossa, osa kuvasta leikkautui pois.Siitä myös siis ilmeisesti johtui ainakin osa buu-huudoista ja hälinästä, väki teatterissa pyrki herättämään näin projektorin käyttäjien huomion.ei aihetta vilkuttaa red alert –valoja.Mutta ymmärtääkseen, miten uutishässäkkä oli mahdollinen, pitää tietää millainen mikrokosmos ja oma kuplansa Cannesin elokuvajuhlien lehdistönäytökset ovat. Niissä toimii oma, omituinen koodinsa. Pieneen hetkeen tiivistyy paljon. Paikalla ovat kaikki maailman tärkeät mediat ja salissa esitetään maailmaensi-illassa elokuvia, jotka ovat usein elokuvantekijöiden kerman tekemiä.Sisään ei pääse kuka tahansa ja istumapaikkoja jaetaan median painoarvon mukaan. Pelissä on paljon, sillä maailmanensi-ilta Cannesissa on paitsi mahtava näytön paikka mutta myös valtava riski. Entä jos salissa istuvat kääntyvät elokuvaa vastaan? Sitä alamäkeä voi olla joskus vaikea pysäyttää, sillä tieto leviää saman tien kaikkialle.Yksi kummallisimmista tavoista, joita näihin näytöksiin liittyy, on omituinen ja humoristinen Raúl http://www.hs.fi/haku/?search-term=Ra%C3%BAl -välihuuto. Se kuullaan lähes poikkeuksetta Cannesin festivaalin kriitikkoesitysten alussa, valojen sammuttua ennen elokuvan ensimmäisten kuvien alkua. Huudolla on pitkä traditionsa ja Raúlin perään huhuilun kerrotaan alkaneen siitä, kun Raulin ystävä aikoinaan piti pimeässä Raulille paikkaa ja yritti saada ystäväänsä löytämään luokseen.Tänäkin aamuna kuultiin Raúl-huuto, mutta nyt se peittyi pian buuaksiin ja hälinään.jälkeen Okja –elokuva saatiin vihdoin esitettyä valkokankaalla. Millainen elokuva sitten oli? Erittäin kiinnostava, komean näköinen, joskin epätasainen muun muassa ylinäyteltyjen hahmojen osalta. Näyttelijöiksi Netflix on korealaistähtien lisäksi palkannut kovia nimiä lännestä kuten Tilda Swintonin http://www.hs.fi/haku/?search-term=Tilda%20Swintonin ja Jake Gyllenhaalin http://www.hs.fi/haku/?search-term=Jake%20Gyllenhaalin Okja on kertomus pienestä tytöstä, joka kasvattaa lemmikkinään valtavaa virtahevon kokoista possua. Possun omistaa kuitenkin paha elintarvikekonserni, joka haluaa possun takaisin itselleen geenikokeita varten.Lopputulos on yhdistelmä väkivaltaista toimintaelokuvaa ja lastenelokuvaa, jossa pääroolissa on suloinen otus ja tätä rakastava lapsi. Jos elokuva pitäisi määritellä lyhyesti, sanoisin näin:Okja on kuin vegetaarinen versio E.T.:stä, joka on joutumassa lihateollisuuden pyörittämään tuhoamisleiriin.