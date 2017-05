Kulttuuri

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Vuosi sitten jysähti. Ruotsin ja oikeastaan koko Pohjoismaiden suurin ja kaunein rockyhtye Kent tiedotti uudesta albumista ja kiertueesta. Ilmoitus tehtiin Kentille tyypilliseen tapaan dramaattisesti. Internetiin ilmestyi arvoituksellinen video, jonka lopussa odotti todellinen pommi: sekä levy että rundi jäisivät yhtyeen viimeisiksi.



Ja niin todella tapahtui. Kent päätti menestyksekkään uransa Tukholmassa 40 000 liikuttuneen ihmisen edessä joulukuussa 2016.



Per Sinding-Larsenin ohjaama kaksiosainen Kent: Vi är inte längre där (Ruotsi 2016) on viimeinen luku Kentin pitkissä jäähyväisissä. Suomen ensi-iltansa saava dokumentti summaa yhtyeen historiaa, viimeistä vuotta ja kaiken merkitystä.



Laulaja Joakim Bergin, basisti Martin Sköldin sekä ruotsinsuomalaisten kitaristi Sami Sirviön ja rumpali Markus Mustosen lisäksi mukana on ihmisiä uran varrelta ja ruotsalaista popkermaa.



Vuonna 1990 Eskilstunassa perustettu Kent oli pari vuosikymmentä huipulla paitsi kotimaassaan myös muissa Pohjoismaissa, käytännössä kakkosalbumistaan Verkligenistä (1996) lähtien. Se on aika temppu omalla äidinkielellään laulavalta yhtyeeltä. Tilanne olisi vähän sama, jos vaikkapa Apulanta vetäisi areenat täyteen Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.



Suomalaisten tajuntaan Kent iski vuonna 1997 ilmestyneellä albumillaan Isola. Sen melankolinen kitararock kuulosti yhtä aikaa kansainväliseltä ja kotoisalta – brittiläiseltä, ruotsalaiselta ja suomalaiselta.



Vaikka soundi uudistui vuosien kuluessa, säilyi bändin ydin samana. Kent teki pienistä asioista suurta. Se oli ja on ulkopuolisten musiikkia toisille ulkopuolisille. Siitä ovat vakuuttuneita myös dokumentissa esiintyvät fanit.



Dokumentin jälkimmäisessä osassa keskitytään Kentin viimeiseen vuoteen, levyn äänityksiin ja kiertueen valmisteluun. Ilmassa on haikeutta, mutta aika hillitysti.



Pieniä rosoja sentään paljastuu. Hieman yllättäen esiin vedetään vuosina 1996–2006 viidentenä kentinä soittaneen Harri Männyn erottaminen, joka paljastuukin liiasta törpöttelystä johtuneiksi potkuiksi. Tapahtumat ovat jääneet kaivelemaan varsinkin Sköldiä.



Muuten yhtyeen jäsenet välttelevät liikaa intiimiyttä. Lopettamisen herättämiä tunteita ja ajatuksia toki eritellään kameran edessä, mutta esimerkiksi sitä varsinaista syytä ei kukaan osaa nimetä. Berg mutisee jotain kyllästymisestä julkisuuteen, ja eniten hänen päätökseltään lopettaminen viime kädessä tuntuukin.



Ehkä suurieleisten jäähyväisten takana on lopulta kentmäisen inhimillinen selitys: aikansa kutakin.



Kent: Vi är inte längre där Yle Teema & Femillä klo 21.30.