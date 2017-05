HS selvitti, miltä suomalaiset elokuvat näyttävät turvapaikanhakijoiden silmin – Luokkakokouksen kikkelivitsit naurattivat, Kaurismäessä näyttelijät ”kuin koneita”

Kulttuuri

Miltähän mahtaa

Raati

Raatilaisten

”Elokuva näytti, että ihminen voi muuttua”

Arkan al-Uweef

Alabbas Dhawi:

Basma Al-Jborry:

Hussein Muhyidiin:

”Saunakohtaus oli hulvaton”

Arkan al-Uweef

Alabbas Dhawi

Basma al-Jborry

”Hahmot olivat kuin robotteja”

Arkan al-Uweef

Alabbas Dhawi: