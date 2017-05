Suomalaiset jättivät kotinsa ja kartanonsa, jolloin venäläisille tarjoutui ainutlaatuinen tilaisuus – tuore kirja kertoo, mitä puna-armeijan sotasaaliille on myöhemmin tapahtunut

Kulttuuri

mukaan ja matkaan!Kun talvisota päättyi, Neuvostoliitolle menetetyt alueet Karjassa piti tyhjentää nopeasti. Arvokkain omaisuus puna-armeijaa odotti eri puolilla Karjalaa sijainneissa kartanoissa, mutta yhtä lailla tavaransa joutuivat jättämään maatalojen asukkaat kuin Viipurissa asuvat kaupunkilaisetkin.Jälkeensä sodan aikana tai heti sen jälkeen paenneet evakot jättivät omaisuuden, johon kuului niin tyylihuonekaluja, koriste-esineitä, kotitaloustavaroita, työkaluja, kirjoja kuin kuvataidettakin.Ehkä jonkin tuvan pöydälle jäi grammarikin rahisemaan.Nyt tuosta suomalaisten jälkeensä jättämästä omaisuudesta on ilmestynyt kirja Puna-armeijan sotasaalis (SKS 2017), jossa Lahden museoiden tutkimuspäällikkö ja Turun yliopiston arkeologian dosenttiselvittävät esineiden kohtaloa.Kyseessä lienee samalla tähän mennessä kattavin tutkimus aiheesta.Kuinka siis tapahtui Karjalan kansan kulttuuriomaisuuden ryöstö, kuten kirjassa tapahtumia kutsutaan.ensimmäisenä mieleen tulevasta vaihtoehdosta. Kaikki armeijat syyllistyivät viime sodissa ryöstelyihin, eivätkä partiolaispoikia olleet neuvostosotilaatkaan.Oman käden oikeuden houkuttelevuutta lisäsi se, että sodalta säilyneissä suomalais­rakennuksissa irtaimisto oli pääasiassa paikoillaan puna-armeijan saapuessa.Eräs Viipuriin saapunut aliupseeri kuvasi näkemäänsä näin:”Päätin vapaa-aikanani käydä Viipurin kaupungissa. En nähnyt kaupungissa tuhon jälkiä. Menin erääseen kerrostaloon. Asunnossa oli kaikki tavarat vielä paikoillaan, koti-irtaimisto, keittiökalut ja vaatteet. Näki, että asukkaille oli tullut äkkilähtö.”Luonnolliselta tuntuisikin, että viholliskodeista löydetyt esineet olisivat nopeasti päätyneet helpottamaan neuvostosotilaiden arkielämää.Osittain niinkin.Hannu Takala toteaa, että ryöstelyä hylätyissä taloissa tapahtui yleisesti, ja että erityisesti sotilaita kiinnostivat käyttöesineet sekä elintarvikkeet.Välillä esimerkkiä näyttivät upseeritkin.Kaikkiaan puna-armeijan suhtautuminen ryöstelyyn oli kuitenkin selvän kielteinen, ja siitä kiinnijääneille sotilaille määrättiin pakkotyötä, joillekin jopa kuolemantuomioita.Myös siviilien tekemät ryöstöretket haluttiin kuriin.Esimerkiksi Viipurissa julkaistiin vuoden 1940 lokakuussa ilmoitus, jonka mukaan asukkaiden tuli luovuttaa suomalaisilta jäänyt irtaimisto viranomaisille. Lunastamatta jääneet tavarat kerättiin erillisiin sotasaaliskauppoihin, joista niitä myytiin halvalla. Valtaosa suomalaisomaisuudesta päätyi kuitenkin sotasaalisvarastoihin.olivat nimensä mukaisesti suomalaisilta jääneen omaisuuden kokoamispaikkoja, joita venäläiset sotilaat ja hallintoviranomaiset perustivat Viipuriin, Sortavalaan, Käkisalmeen ja Terijoelle sekä pienemmille paikkakunnille Kannaksella ja Laatokan Karjalassa.Käyttöesineistä arvokkaimpia olivat radiot, pöytähopeat, pianot, ompelukoneet ja polkupyörät.Varastot tulivat kuitenkin nopeasti tutuksi myös eri puolilla Venäjää sijaitsevien museoiden tutkijoille, jotka saapuivat tekemään löytöjä kokoelmiinsa.Esimerkiksi Leningradin Etnografisen museon tutkijat kuvasivat erästä viipurilaisvarastoa seuraavasti:”Sotasaalisvarasto on valtava rakennus, jonka kaikki kolme kerrosta on täynnä tavaraa ja esimerkiksi liinavaate- ja alusvaateosasto oli lattiasta kattoon täynnä likapyykkikasoja. Kaik­kiaan varastossa on satoja tuhansia esineitä.”varastoihin vietiin suomalaiskirjoja.”Pyöreäksi torniksi” kutsutussa varastossa niitä oli kirjan mukaan niin paljon, että suomalaisten vallatessa kaupunkia jatkosodan alussa takaisin venäläiset käyttivät opuksia ampumasuojien rakentamiseen.museotutkijoita kiinnosti kuitenkin kirjoja enemmän maalaustaide, jota varastoon oli tuotu kaupunkikotien ja kartanoiden lisäksi myös museoista.Heillä vaikuttaakin olleen hyvä käsitys, millaista taidetta sotasaalisvarastoista kannattaa etsiä.Takalan laskelmien mukaan Eremitaasin kokoelmiin saapui talvisodan jälkeen yhteensä 164 taideteosta. Joukossa oli muun muassajatöitä.Vaan oli sotasaalisvarastoilla muitakin tarkoituksia. Takalan mukaan niiden taustalla oli ensinnäkin kansainvälinen sääntö, jonka mukaan kukaan ei saanut ottaa sotasaalista luvatta itselleen.Varastojen avulla esineiden haltuun ottamisesta tehtiin luvanvaraista ja virallista.Toinen syy oli propagandistinen. Varastoista kerättyä suomalaisomaisuutta koottiin näyttelyiksi, joita kierrätettiin eri puolilla Neuvostoliittoa.tärkeässä roolissa olivat aseet, ja esineistön avulla haluttiinkin osoittaa tavalliselle kansalle oman armeijan voimaa vihollisen varustetasoon verrattuna.Minkä arvoista puna-armeijan sotasaalis sitten oli?Viime vuosina natsien viemien taideaarteiden palautusoperaatioita seuranneelle saattaa tulla monenlaisia summia mieleen. Onhan esimerkiksi taidekeräilijäjäljiltä löytynyt taideaarre arvioitu satojen miljoonien arvoiseksi.Vaan ei kuitenkaan.Takalan mukaan sotasaalis­esineiden taloudellisen arvon arvioiminen on melko lailla mahdotonta, eikä hän pidä sitä mielekkäänä edes arvotaulujen tapauksessa.Selvää kuitenkin on, että summat olisivat kansainvälisesti ajatellen vaatimattomia.Myös hyvityksen hakeminen tai esineiden palauttaminen vaikuttaa epätodennäköiseltä. Neuvostoliitto, toisin kuin Saksa, ei ole katsonut syyllistyneensä mihinkään väärään kerätessään sotasaalista ja katsoo olevansa oikeutettu pitämään esineet itsellään.Kuten moni muukin toiseen maailmansotaan osallistunut maa.Venäjällä asia on vahvistettu lailla viimeksi vuonna 1998.ei kuitenkaan malta olla muistuttamatta, että välirauhansopimuksessa Neuvostoliitto vaati Suomea palauttamaan miehitysalueilta pois viedyt esineet, joista suurin osa onkin palautettu.”Suomi tai yksityiset kansalaiset eivät koskaan ole esittäneet vastaavanlaista vaadetta koskien Karjalaan 1940 jäänyttä irtainta esineistöä”, hän muistuttaa.Nykyään monet esineistä ovat tietysti kirjaimellisesti museotavaraa.Alkuperäisille omistajilleen, kodeistaan pakeneville ihmisille, ne olivat kuitenkin uskomattoman arvokkaita. Toisin kuin nykyään, talvisodan aikoihin tarpeetonta tavaraa ei kodeissa yksinkertaisesti ollut, ja rekeen nousevan ainoa omaisuus oli usein hänen sylissään.Kaikki muu oli hankittava sieltä, mihin elämä ikinä kuljettikaan. Raskaalla evakkomatkalla tuttu grammari olisi hyvinkin saattanut antaa perheelle toivoa tulevasta.Vielä enemmän sitä olisivat antaneet sotasaalisvaraston hyllyllä lojuvat villasukat.