Kulttuuri

Kevät

Eivät

On

Toisaalta

on tul­lut jo Suo­meenkin: kas­vit nos­tavat pää­tään ja uudet poi­kueet alkavat pian etsiä paik­kaansa elä­mässä.Ihmisyhteiskunnassa tämä luonnon kiertokulku näkyy paljon huonommin. Keski-ikäiset harmaat miehet hallitsevat yhä niin politiikkaa kuin kulttuuriakin. Ei niin, etteivätkö monet heistä tekisi hyvää työtä, mutta vallan ja näkyvyyden kohdalla on selvä vinoutuma: nuoret ja erityisesti nuoret naiset odottavat edelleen kulisseissa vuoroaan. Ja joutuvat sitä vielä pitkään odottamaan.kaikki nuoret edusta positiivisia, uusia avauksia, mutta heissä on paljon lahjakkuutta ja potentiaalia.Omassa tuttavapiirissäni on lukuisia rautaisia nuoria ammattilaisia, jotka mennen tullen pesevät itseään paljon vanhempia keskinkertaisuuksia. Yksi nuori yliopistolainen liikkuu kuin kala vedessä kansainvälisessä tiedemaailmassa ja julkaisee sarjoissa, joihin monet ikätoverini eivät juttujaan saisi, vaikka uskaltautuisivat yrittämään. Toinen tarttuu haasteeseen kuin haasteeseen ja opettelee uusia kieliä ja tieteenaloja siinä sivussa, kun vasta kirjoittaa väitöskirjaansa.Eivätkä kaikki lahjakkuudet lukittaudu yliopistolle: heitä löytyy mitä erinäisimmistä paikoista. Yksi tuttavani on noussut hetkessä kovaksi lehtiammattilaiseksi, toinen, hädin tuskin kaksikymppinen, tuottaa ja kirjoittaa, juontaa ja kouluttaa ammattitaidolla, jota harvalla vanhemmalla on.siellä tuttavapiirissäni sitten tietysti myös niitä, jotka uskovat itsestään paljon, vaikkeivät näytöt pitkälle riitäkään. Nuoretkaan eivät ole yhdestä muotista valettuja, mutta yhteiskunnassa keski-ikäisillä ja sitä vanhemmilla on kyllä suhteettoman suuri osuus vallasta, asemasta ja näkyvyydestä, ehkä urheilu- ja viihde- sekä it-maailmaa lukuun ottamatta. Keski-ikäiset ja sitä vanhemmat miehet, osin naisetkin, pitävät maailmaa hallussan – eivätkä aina parhain päin.Ongelmaan on mahdoton saada ratkaisua kertarysäyksellä, mutta yhteiskunnan –siis meidän ihmisten – tulisi huolehtia siitä, ettei nuorten urapolulle ripoteltaisi ainakaan lisäesteitä.Aina näitä esteitä ei edes osata tunnistaa esteiksi. Lahjakas nuori jää turhan usein vanhempien jalkoihin vaivihkaa: ”sillä on vielä aikaa saada myöhemmin virka” ja ”mutta kun Pekka on odottanut vuoroaan niin kauan” ovat usein kuultuja argumentteja, joilla lahjakkaampi nuori helposti syrjäytetään keski-ikäisen miehen tieltä.nuoren menestys vaatii häneltä itseltään rohkeutta heittäytyä tavoittelemaan erinomaisuutta keskinkertaisuuden asemesta ja ehkä myös uskallusta asettua asemaan, joka voi aiheuttaa vanhemmissa alalla olijoissa vihamielisyyttä tai herättää kateutta, mikä helposti purkautuu vähättelynä ja tytöttelynä (tai pojitteluna).Maailma on kuitenkin meidän. Meidän omat asenteemme määrittelevät kaiken muun ohella sen, miten me nuorten urakehitykseen suhtaudumme. Katsommeko vain sitä, mitä joku saa oikeasti aikaan? Vai lähdemmekö siitä, että ”käypäs tyttö keittämässä kahvit sillä aikaa, kun me päätämme asiasta”.Koska valta on pitkälti meidän keski-ikäisten miesten käsissä, meidän on oltava mukana muuttamassa näitä asenteita.