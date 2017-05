Tilastot julki: viime vuoden suosituimmat elokuvat olivat kotimaisia – Angry Birds tahkosi ulkomailta yli 300 miljoonan euron lipputulot

Kulttuuri

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Viime vuosi on tilastoidun kävijähistorian toiseksi paras vuosi kotimaisille elokuville.



Vuonna 2016 kotimaiset elokuvat keräsivät elokuvateatterilevityksessä yhteensä noin 2 480 000 katsoja. Edellisvuoden ennätyslukemista jäätiin noin neljä prosenttia.



Eurooppalaisittain suomalaiset katselevat paljon kotimaisia elokuvia. Suomalaisten elokuvien markkinaosuus kaikista myydyistä elokuvateatterilipuista oli jälleen lähes 30 prosenttia, mikä on Pohjoismaiden korkein osuus ja Euroopassakin kärkitasoa.



Kaikki kolme vuoden katsotuinta elokuvaa olivat kotimaisia lastenelokuvia; eniten katsojia elokuvateattereissa keräsivät Risto Räppääjä ja yöhaukka (338 914), Angry Birds elokuva (327 687) ja Kanelia kainaloon, Tatu ja Patu! (323 664).



Yksi syy menestykseen on elokuvajakelun digitointi, joka on elvyttänyt myös pienten paikkakuntien teatteritoimintaa ja on osaltaan vaikuttanut katsojalukujen kasvuun. Elokuvateattereita löytyy Suomessa nyt yli 120 paikkakunnalta ympäri maan.



Suomalaiset elokuvat löivät ennätyksiä myös kansainvälisesti. Angry Birds elokuvasta tuli kaikkien aikojen menestynein kotimainen elokuva kaupallisessa elokuvateatterilevityksessä. Se keräsi yli 300 miljoonan euron lipputulot yli 60 maasta.



Kansainvälisessä festivaalilevityksessä menestyivät puolestaan Juho Kuosmasen Hymyilevä mies, joka voitti Cannesin elokuvajuhlien Un Certain Regard -sarjan pääpalkinnon.



Vuoden aikana elokuvateattereissa nähtiin 39 uutta kotimaista elokuvaa.