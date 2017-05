Pakistanilainen Oscar-ohjaaja on näyttänyt, että dokumentilla voidaan vaikuttaa: kunniamurhasyytteen kumoaminen vaikeutuu Sharmeen Obaid-Chinoy on Pakistanin harvoja naisohjaajia ja ainoa Oscar-voittaja – sekä ainoa kuuluisa naisihmisoikeusaktivisti, joka on saanut elää kohtuullisen rauhassa Pakistanissa, ainakin toistaiseksi.