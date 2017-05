Kulttuuri

Tiistaina kuollut Roger Moore oli legendaarinen James Bond -tähti, joka imi opin ammattiinsa televisiosarjoist

James Bondina

http://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005223311.html

Pienissä

Pikkuklassikko

Bond-elokuvat

Moore

Hän ryhtyi

Viimeiset vuodet