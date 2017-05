Kulttuuri

”Näyttämöllä kirjaimellisesti lennetään” – Ranskalainen tanssiryhmä yhdistää hip hopia, breakdancea, akrobatia

The Roots. Cie Accrorap -ryhmän vierailuesitys Kansallisteatterin suurella näyttämöllä. Taiteellinen johtaja Kader Attou, skenografia Olivier Borne, alkuperäinen äänisuunnittelu Regis Ballet – Diaphane, tanssi Kader Attou, Babacar ”Bouba” Cisse, Bruce Chiefare, Virgile Dagneaux, Erwan Godard, Mabrouk Gouicem, Adrien Goulinet, Artem Orlov, Mehdi Ouachek, Maxime Vicente.

Lähes

Kenties