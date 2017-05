Kulttuuri

Vapriikin Kiina-katselmus on vuoden tärkein kulttuurihistoriallinen näyttely

Kielletty kaupunki Tampereen Vapriikissa 1.10. asti.

Vapriikki jatkaa upeiden Kiina-näyttelyidensä sarjaa. Vuonna 2007 siellä nähtiin Kiinan varhaishistorian aarteita. Vuonna 2013 museo esitteli kuuluisan terrakotta-armeijan veistoksia ja rituaaliesineitä näyttelyssä, joka veti peräti 125 000 kävijää.Samankaltaista yleisöryntäystä voi povata Vapriikissa hiljattain avautuneelle näyttelylle Kielletty kaupunki, joka lienee vuoden tärkein kulttuurihistoriallinen näyttely Suomessa.Se tarjoaa häikäisevän katselmuksen maailman suurimman palatsin aarteisiin, rituaaleihin ja sen punaisten muurien suojissa elettyyn tarkkojen sääntöjen rajoittamaan elämään.näyttelystä saattaa pyörryttää. Kaikki kimaltelee. Mukana on kultaa, jalokiviä, norsunluuta, kuningaskalastajan sulilla silattuja koruja, pikkutarkasti kuvioituja silkkisiä hoviasuja, värikästä emalia ja fantastisesti kuorrutettuja kelloja. Muun muassa.Häkellyksen jälkeen kannattaa keskittyä tiiviisiin näyttelyteksteihin ja museon julkaisemaan erinomaiseen näyttelyjulkaisuun. Siten taiten rakennettu näyttelykokonaisuus lähtee aukeamaan ja ylikoristeelliset esineet kertovat kiinnostavia, yllättäviäkin tarinoitaan.Kielletty kaupunki rakennettiin tarkkaan ikivanhan fengshui-ajattelun mukaan, jotta positiivinen elämänenergia pääsisi virtaamaan esteittä sen läpi. Kompleksi on sijoitettu etelä–pohjois­akselille siten, että suurten sisäpihojen erottamien palatsi­hallien julkisivut aukeavat aina etelään.Palatsin eteläinen osa oli hallinnollinen, pohjoinen osa puolestaan yksityisempi.Kompleksin keski­pisteessä, ”Harmonian säilyttä­misen palatsissa”, sijaitsee keisarin tärkein valtaistuin. Siltä keisari, Taivaan poika, hallitsi koko kiinalaista universumia.muodosti eräänlaisen kosmisen pelilaudan, jonka jokaisella osalla oli tarkka merkityksensä ja arvo­asemansa. Peililaudalla suoritettiin valtiolliset ja uskonnolliset rituaalit kellon tarkkuudella.Rituaaleja riittikin, sillä keisarin tuli huolehtia niin muinaisista šamanistisista riiteistä, kuin myös taolaisista ja kungfutselaisista menoista.Juttua mutkisti se, että Qing-dynastian keisarit olivat mantšuja, joten heidän oma uskontonsa oli Tiibetin buddhalaisuus. Lisäksi oli vielä huolehdittava omien esi-isien uhritoimituksista.ensimmäinen katseenvangitsija on valtava 1700-luvulla maalattu rullamaalaus, joka pikkutarkasti kuvaa koko Kielletyn kaupungin kompleksia lintuperspektiivistä nähtynä.Vallan virallisinta puolta edustaa yksi Kielletyn kaupungin valtaistuimista. Sitä ympäröi hyvää onnea tuottavia esineitä, värikkäästi emaloituja norsuja ja totuuden valheesta erottavia myyttisiä qilin-otuksia.Virallista maailmaa edustavat myös alkuperäiset keisarilliset asukokonaisuudet. Ne ovat kullankeltaista silkkiä ja niiden rikkaassa koristelussa toistuu lohikäärmeaihe.Keltainen väri oli varattu vain ja keisarille ja keisarinnalle. Viisivarpainen lohikäärme oli keisarin yksinoikeus, feenikslintu puolestaan keisarinnan symboli.Vähitellen alkaa näyttelyn esineitä leimaavaa koristeellisuus selittyä. Lukemattomat ”koristeaiheet” osoittautuvatkin mitä mutkikkaimmaksi kuvakieleksi.Asut ja esineet on itse asiassa peitetty erilaisin vallan merkein ja kuvallisesti esitetyin toivomuksin ja toivotuksin. Yhtään yksinkertaisemmaksi ei asiaa tee se, että eri tavoin yhdisteltyinä symbolit saavat yhä uusia merkityksiä.Erityisen suosittu symboli Kielletyn kaupungin esineissä on pullokurpitsa. Se, samoin kuin granaattiomena, vakiintui runsaan siemenmääränsä tähden hedelmällisyyden symboliksi, jonka toivottiin tuottavan nimenomaan poikalapsia. Mutkikkaiden rituaalien lisäksi Taivaan pojan velvollisuuksiin kuului juuri poikalapsien siittäminen.mielikuvamme Kiinan vanhasta moniavioisesta järjestelmästä ovat perinteisesti liittyneet ylenpalttiseen seksuaaliseen nautiskeluun. Jotkut keisarit toki hukuttautuivat nautintoihin, mutta useimmin todellisuus oli toisenlainen. Tarkka järjestelmä sääteli keisarin lemmen­elämää.1600-luvun puolivälissä hovin naimaosasto päätyi järjestelmään, jossa määriteltiin keisarin kumppanien arvojärjestys. Keisarinnan rinnalla oli sivuvaimo sekä kuusi ensimmäisen luokan ja kolmekymmentä toisen luokan jalkavaimoa. Naispuoliset palvelijat puolestaan kuuluivat kuuden eri palatsiviraston alaisuuteen. Hoviin neitoja valittiin erityisissä ”valioneitojen” katselmuksissa, eräänlaisissa keisarillisissa missikisoissa, joissa tuomareina toimivat hovieunukit.Keisarin kohtaamisia valvottiin tarkasti. Siitä kertoo näyttelyssä mukana oleva metalli­leimasin. Sillä ”Kunnioittavan palveluksen toimiston” virkamiehet leimasivat dokumentit, joissa raportoitiin keisarin yöllisistä tapaamisista.velvollisuuksien lomassa muutamat hallitsijat olivat myös syvästi kiinnostuneita tieteistä ja taiteista. Elettiin Kiinan ja lännen kulttuurien varovaisen kohtaamisen aikaa.Lännessä kaikesta kiinalaisesta oli tullut muotia, ja täällä yritettiin esimerkiksi oppia posliinin valmistus. Kielletyn kaupungin aarteisiin puolestaan kuuluu länsimaisia innovaatioita: kelloja, kaukoputkia ja silmälaseja.