Anna-Leena Härköselle masennus on tuttu vieras, ja ajatus omasta kuolemasta on mietityttänyt häntä paljon Masennuksesta kärsinyt Anna-Leena Härkönen on alistunut siihen, että elämä ei koskaan muutu tuskattomaksi. Masennuskaudet ovat monen yksinäistä työtä tekevän kirjailijan vieraita, hän sanoo.