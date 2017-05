Kulttuuri

Don Huonot palaa syyskuussa keikkalavoille – edellisestä paluusta kaksi vuotta

1990-luvun suomirock-suosikki Don Huonot palaa keikkalavoille syyskuussa neljän klubikeikan voimin.



Minikiertue alkaa Helsingistä, jatkuu Jyväskylään ja Turkuun ja päättyy Tampereen Pakkahuoneelle.



Kiertueellaan Don Huonot juhlistaa Hyvää yötä ja huomenta -albuminsa 20-vuotispäivää. Hyvää yötä ja huomenta oli yhtyeen viides studioalbumi, jolla Don Huonot nousi laajan yleisön tietoisuuteen albumin nimikkokappaleella sekä Riidankylväjä-kappaleella.



Syksyn keikoilla albumi kuullaan kokonaisuudessaan.



Tämä on helsinkiläisnelikon kolmas paluu. Ensimmäinen oli kesällä 2010, jolloin Don Huonot palasi lyhyesti festivaalilavoille, ja keväällä 2015 yhtye teki 25-vuotisjuhlakiertueen. Tätä edellisenä syksynä Don Huonot esiintyi lisäksi Ylen musiikkiohjelmassa We Want More.



Don Huonot toimi alun perin vuosina 1989–2003.



Lipunmyynti syyskuun konsertteihin alkaa torstaina 1. kesäkuuta.