Kulttuuri

Betonipintaa riittää – siksi Pasilasta tulee katutaidekaupunginosa

Pasilasta tehdään katutaidekaupunginosa. Ensimmäisenä katutaide valtaa Itä-Pasilan, johon syntyy teoksia elokuun aikana. Teosten maalaaminen alkaa 8. elokuuta, ja jatkuu kahden viikon ajan eri puolilla Itä-Pasilaa.



Maalauksia tehdään muun muassa Kellosiltaan ja Opastinsiltaan, Veturimiehenkadun rampille, Kasöörikadulle, Asemapäällikönkadulle ja Resiinakujalle.



Pasilaan on tarkoitus maalata lisää teoksia myös syyskuussa ja toukokuussa. Projektin takana on Helsinki Urban Art -yhdistys. Yhdistyksen mukaan Pasila on luonnollinen valinta katutaiteen keskittymäksi suurten betonipintojen vuoksi.



”Näin alueen harmaus voidaan kääntää katutaiteen avulla uudenlaiseksi vahvuudeksi”, lukee yhdistyksen tiedotteessa.



Helsinki Urban Artin tavoitteena on luoda Pasilasta paikka, johon syntyy jatkuvasti uutta katutaidetta.