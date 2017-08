Läheisen sairastuminen ja raivokkaat valituskirjeet viranomaisille johdattelivat kirjailijaksi – Nyt Pauliina Lindholm julkaisee esikoiskirjan Suomenlinnan suunnittelijasta

Kulttuuri

Läheisen sairastuminen ja raivokkaat valituskirjeet viranomaisille johdattelivat kirjailijaksi – Nyt Pauliina

”Komendantti

Västmanlandissa

Näitä

Pauliina Lindholm

Muut lähteet: Sampo Honkala: Augustin Ehrensvärd. Matka Suomessa 1747. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2002. Oscar Nikula: Augustin Ehrensvärd. Svenska Litteratursällskapet i Finland, 1960.