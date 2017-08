Kulttuuri

Turun museot rikkovat kävijäennätyksiä

Turun museokeskuksen museoissa on vieraillut runsaat 90 000 museokävijää heinäkuussa, kertoo Turun museokeskus. Tämän vuoden alusta heinäkuun loppuun mennessä turkulaisten museoiden kokonaiskävijämäärä on kasvanut yli 70 000 vierailijalla edellisvuoteen verrattuna.



Museoiden kävijämäärät ovat kasvaneet koko Suomessa. Yhtenä syynä kasvuun on museokortin saama suosio. Turun kävijäennätyksistä kertoi Turun Sanomat.