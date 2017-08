Kulttuuri

Viikonlopun näyttelyissä etsitään luonnon ja kulttuurin rajaa sekä nuuhkitaan maailmanuskontoja

1. Mäntyjä ja kranaatteja

Sanna Korteniemi

Sanna Korteniemi: Naarmankaira 13.8. saakka galleria Sculptorissa (Eteläranta 12). Ti–pe 11–17, la–su 12–16.

2. Muiston jäljet

Ihmiset,

Tuukka Peltonen: Jälkikuvia 27.8. saakka galleria G:ssä (Pieni Roobertinkatu 10). Ti­–pe 11–17, la–su 12–16.

3. Vanhojen teosten tähteet

Toistoon

Tuuli-Anna Viitanen: Tähteet 20.8. saakka tm-galleriassa (Erottajankatu 9 B). Ti, to, pe 11–17, ke 11–18, la 11–16, su 12–16.

4. Seitsemän kiintoisaa nimeä

Galleria Heino

Yhteisnäyttely 3.9. saakka galleria Heinossa (Uudenmaankatu 16–20). Ti–pe 11–17, la–su 12–16.

5. Avaruudessa suhisee

Akryyli-

Katri Mononen: Whirls, Whispers and Fountains 20.8. saakka galleria Huuto Uudenmaankadulla (Uudenmaankatu 35). Ti–su 12–17.