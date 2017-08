Arundhati Roy keskittyi kahdenkymmenen vuoden ajan ihmisoikeustyöhön, ja käsittelee nyt romaanissaan Intian väkivaltaista lähihistoriaa

Kulttuuri

Arundhati Roy: Äärimmäisen onnen ministeriö (The Ministry of Utmost Happiness). Suom. Hanna Tarkka. Otava. 474 s.

esikois­romaani Joutavuuksien jumala (The God of Small Things, 1997) on nykykirjallisuuden rakastetuimpia teoksia. Nyt ilmestynyt toinen romaani, Äärimmäisen onnen ministeriö (The Ministry of Utmost Happiness), onkin näin ollen varmasti nykykirjallisuuden odotetuimpia teoksia.Äärimmäisen onnen ministeriö on yhteenveto kaikesta siitä, mitä Arundhati Roy on esikois­romaaninsa ilmestymisen jälkeen kokenut ja nähnyt.Eikä se ole mitenkään vähän.Näiden parinkymmenen vuoden aikana Roysta on tullut tunnettu kansalaisaktivisti, joka vastustaa ja kritisoi kotimaansa In­tian epäkohtia.Näistä epäkohdista osa näkyy Äärimmäisen onnen ministeriössä enemmän, osa vähemmän. Näkyvimpiin kuuluu Intian hallinnointi Kashmirin alueella, jonka itsenäisyyttä Roy on ajanut. Osin Intian, osin Pakistanin ja osin Kiinan omistuksessa oleva Kashmir on pitkään ollut sekä poliittisten että uskonnollisten konfliktien maaperää, jolla on käyty kolme sotaa: vuosina 1947, 1965 ja 1999.seitsemänkymmenen vuoden ajan jatkunut Kashmirin konflikti on kaikkine käänteineen vaikea hahmottaa, eikä ­Royn romaani historian oppituntia yritäkään tarjota – niitä on tarjolla esimerkiksi hänen esseissään ja tietokirjoissaan.Kashmirin konfliktin lisäksi Roy vastustaa monia asioita: korruptiota, ydinaseita, hindunationalismia ja ympäristön pilaamista, ja häntä kutsutaankin ”Intian omaksitunnoksi”.Vastustaminen on johtanut muun muassa siihen, että vuonna 2002 Roy pidätettiin vuorokauden ajaksi ja hänelle langetettiin reilun kolmenkymmenen euron sakko. Syynä tähän oli se, että hän oli osallistunut Narmada-joen patoamista vastustavaan mielenosoitukseen ja huutanut loukkaavia iskulauseita.Tämä rangaistus oli määrällisesti toki lähinnä symbolinen, mutta se kertoo paljon siitä, miten paljon Arundhati Royn sanoilla ja teoilla on merkitystä.Sillä Royn vastustuksella on väliä aivan konkreettisesti. Hänen kirjoituksensa sekä maolaisten että kashmirilaisten puolesta ovat osaltaan pakottaneet Intian hallituksen pehmentämään toimiaan.Roy ei kuitenkaan ole Intiassa yksiselitteisen pidetty. Hänen kiihkeitä kannanottojaan pidetään yksipuolisina ja hänen länsimaisessa mediassa esittämänsä kritiikki Intiaa kohtaan herättää kotimaassa närää.Mutta hänen mielipiteensä kiinnostavat.Vuonna 2014 Time-lehti nosti Royn maailman sadan vaikutusvaltaisimman ihmisen listalleen perustellen: ”Hänen kirkkaat, tutkivat esseensä tarjoavat usein teräviä näkökulmia laajaan asioiden kirjoon, kapitalismista ympäristötuhoihin ja nationalismin vaaroista hindujen kastijärjestelmän vahingollisuuteen.”Samat sanat pätevät myös ­Royn fiktioon, joskin eri tavoin.Koska Äärimmäisen onnen ministeriö on kaiken tämän kahdenkymmenen vuoden aikana koetun ja nähdyn tiivistymä ja purkaus, se ei ole helpointa luettavaa.Teemat ovat pitkälti samoja kuin Joutavuuksien jumalassa: rasismi, kastittomien kohtelu, julkisen vallan mielivaltaisuus, suru, rakkaus, yksinäisyys. Äärimmäisen onnen ministeriö vain vie nämä teemat ja aiheet paljon pidemmälle.konfliktin lisäksi ­Äärimmäisen onnen ministeriön keskeisenä yhteiskunnallisena aiheena on Intian hämmentävä kastijärjestelmä.Kirjan päähenkilöksi nimitetään alussa intersukupuolinen Anjum (alkuun miehen nimellä Aftab), jonka kamppailu oman kehonsa ja sukupuolensa kanssa näyttäytyy jonkinlaisena symbolina koko maan kattavalle myllerrykselle.Anjum kasvatetaan poikana, mutta hän muuttaa kotoa jo varsin nuorena Khwabgahiin, Haaveiden taloon. Taloa asuttavat hijrat, kolmannen sukupuolen edustajat, jotka muodostavat Intiassa oman alakastinsa.Anjumin lisäksi Äärimmäisen onnen ministeriössä pääsevät ­ääneen muutkin, kuten hallitukselle jollain tavalla työskentelevä Biblap Dasgupta ja yksitoista vuotta nälkälakossa ollut kapinallinen Azad Bhartiya. Varsinaiseksi toiseksi päähenkilöksi nousee kuitenkin Tilo, jonka syntymään liittyy jotain niin häpeällistä, ettei Tilon äiti ole koskaan voinut tunnustaa tytärtään.Tilon häpeällistä syntyperää korostaa hänen ihonvärinsä, joka on paljon tummempi kuin mitä korkeampien kastien edustajat pitävät sopivana – tässä tarina viittaa Joutavuuksien jumalaan, jossa perheen äiti rakastuu kastittomaan, mustaan palvelijaan.Sekä Anjum että Tilo ovat marginaalissa yhteiskunnassa, jonka moninaisuuden pitäisi oikeastaan tehdä kaikenlainen ulkopuolisuus mahdottomaksi. Ja koska he ovat marginaalissa, he joutuvat kokemaan ja näkemään julmuutta, kipua ja väkivaltaa.Äärimmäisen onnen ministe­riön väkivallan kuvauksiin tuntuu tiivistyvän kaikki Royn tuska ja turhautuminen kotimaansa puolesta. Yleisesti ottaen väkivalta tulee vastaan niin monessa kulttuurituotteessa ja taideteoksessa, että siihen turtuu.Eikä turtuminen ole hyvä asia.Mutta toisinaan vastaan tulee teos, jonka kuvaus väkivallasta, vallasta ja julmuudesta herättää turtumuksesta.Ja niin pahalta kuin se tuntuukin, se on tarpeen.Arundhati Royn Äärimmäisen onnen ministeriö on tällainen ­teos.