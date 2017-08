Todellinen onnistuminen työssä edellyttää rohkeutta ja vapautta – taiteilijat kertovat, miltä tuntuu, kun kaikki menee nappiin

Kulttuuri

Todellinen onnistuminen työssä edellyttää rohkeutta ja vapautta – taiteilijat kertovat, miltä tuntuu, kun kaik

Jonain

Tv- ja elokuvaohjaaja, käsikirjoittaja Johanna Vuoksenmaa:

Näyttelijä, näyttelijätyön professori Hannu-Pekka Björkman

Vaatesuunnittelija, Onar-merkin perustaja Irene Kostas:

Kuvataiteilija Katja Tukiainen: