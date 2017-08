Weekend-festivaali suututti kävijänsä ja ajautui julkiseen riitaan esiintyjän kanssa – Järjestäjä selittää: Somevastaava kirjoitti kommenttinsa ”tunnetilassa”

Kulttuuri

Weekend-festivaali suututti kävijänsä ja ajautui julkiseen riitaan esiintyjän kanssa – Järjestäjä selittää: So

Viikonloppuna

Lauantain

Sorry I had to cut it short, some fuckwit hit me with a fucking rock. Awesome. I know Finland is better than that. Find that asshole. — dead mow cinco (@deadmau5) 5. elokuuta 2017 https://twitter.com/deadmau5/status/893936607480492032

Moni on

Se, että joku

These guys are completely out of line. I won't be playing for them in the future, nor will any of our acts. They're children. https://t.co/oduyHXLhzZhttps://t.co/oduyHXLhzZ — dead mow cinco (@deadmau5) 6. elokuuta 2017 https://twitter.com/deadmau5/status/894109162392760320

Myös

Facebookissa

Kyläsaaresta