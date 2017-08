Kulttuuri

Graffiti kelpaa viimein museoihin – ”Vielä kymmenen vuotta sitten päällemme lähinnä syljettiin”

Keravalla

Korkean

Keravan

Graffitien

Kaikki

Walden

Rakkaudesta

Walde

Rakkaudesta vapauteen 29.10.2017 saakka Taide- ja museokeskus Sinkassa Keravalla (Kultasepänkatu 2). Ti, to ja pe 11–18, ke 12–19, la-su 11–17.