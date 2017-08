Kulttuuri

Teatterikesä on näyteikkuna suomalaiseen teatteriin – Ja siitä ikkunasta näkyy aika usein Turku

Teatterikesää

2010-luvulla

Tampereen

Muutamat

2014 Tampereen Teatteri­kesän ohjelmis­tossa haiskahti isojen teatterei­den kriisi. Festivaalin pääohjelmistossa nähtiin vain kolmen suuren teatterin, Kansallisteatterin, Joensuun kaupunginteatterin ja Kokkolan kaupunginteatterin esitykset.Aikaisemmin isoilta teattereilta oli festivaaleilla 6–7 teosta. Pääohjelmiston kaava oli pitkälti jako kolmeen: kolmasosa kansainvälisiä esityksiä, kolmasosa pienten kotimaisten teattereiden ja ryhmien tuotantoja ja kolmasosa isojen teattereiden tuotantoja.Muutamina viime vuosina kaavaan ei ole täysin ollut luottamista. Vuosi 2014 ei jäänyt poikkeukseksi. Suurilta teattereilta on nähty festivaalilla vähemmän teoksia myös vuosina 2013, 2015 ja 2016.on luonnehdittu näyteikkunaksi suomalaiseen teatteriin. Kutsu Pohjoismaiden suurimmalle teatterifestivaalille on kotimaiselle teatterille suuri kunnia. Muutaman vuoden ajan kaupunginteatterit ovat olleet pakollisessa sivuroolissa.Samalla isot teatterit myyvät puolet koko maan kolmesta miljoonasta teatterilipusta. Laitosteattereita pidetään löysinä rahantekokoneina, joiden taiteellisia ansioita ei juuri hehkuteta. Niiden ohjelmistoista puuttuvat milloin kunnianhimo, milloin rohkeus tai näkemys. Farssit, musikaalit ja kotimaisista kirjoista väännetyt puhedraamat muodostavat perustan, jolla yleisöä houkutellaan katsojiksi.Se ei ole viime vuosina riittänyt Teatterikesän pääohjelmistoon saakka.Sen sijaan pienemmät teatterit, kuten Ryhmäteatteri, Q-teatteri, Teatteri Telakka ja Teatteri Jurkka ovat festivaalin vakiokamaa. Kukaan ei kyseenalaista niiden vahvaa taiteellisuutta. Niillä on lupa riehua itsensä pyörryksiin.vuonna näkyvissä on pieni pilkahdus kaupunginteattereiden paluusta. Pääohjelmistossa on palattu vanhaan malliin. Isoilta teattereilta nähdään kuusi esitystä.Vuoden teatteriksi valittu Riihimäen teatteri on festivaalilla kolmatta vuotta putkeen. Myös Svenska Teatern ja Kuopion kaupunginteatteri ovat vierailleet festivaalilla aikaisemmin tällä vuosikymmenellä.Kansallisteatteri on festivaalin vakiovieras, mutta myös teatterin tuotantojen määrä ja mahdollisuudet heittäytyä villiksi ovat omaa luokkaansa. Tänä vuonna näytelmiä on mukana peräti kaksi: Arktinen hysteria ja Just filming.Toinen alituiseen festivaaleilla vieraileva teatteri on Turun kaupunginteatteri. Otetaanpa Turku suurennuslasin alle.Turun kaupunginteatteri on ollut mukana Teatterikesässä kuudella eri näytelmällä. Mitä se kertoo?Ainakin sen, että Turussa on uskallettu tarttua ajankohtaisiin ja puhutteleviin teemoihin myös kaupunginteatterissa. Vuonna 2013 pääohjelmistossa oli Harmaan meren lauluja, jossa ihmisen pienuutta tarkasteltiin uupumuksen ja syrjäytymisen kautta. Vuonna 2015 Megan kertoi internet-maailman raadollisuudesta.Pelkkä ajankohtaisuus ei kuitenkaan riitä. Pitää tehdä hyvin, isosti ja kiinnostavasti.Tänä vuonna varsinaisia isojen teattereiden jättihittejä Teatterikesän ohjelmistosta löytyy vain yksi. Ja sekin on Turusta.Työväen Teatterin päänäyttämöllä tiivistyi tiistai-iltana Teatterikesän tunnelma parhaimmillaan. Turun kaupunginteatterin Tom of Finland -musikaali lämmitti yleisön täysin. Teos on kaikkea, mitä isot teatterit haluaisivat katsojilleen antaa: tunnetta, ajattelemisen aihetta, häpeilemätöntä suorasukaisuutta, naurua ja viimeisteltyjä musiikkinumeroita.Teatteriesitys, joka samalla puhuu tärkeästä aiheesta, mutta on tehty niin harkiten, että äitinsä voisi viedä sitä katsomaan ilman häpeän häivää.Ja mikä parasta: viimeiset näytökset menestysmusikaalista tuovat varmasti tuohta festivaalille.Teatterikesät nähtyäni voin todeta varmaksi vain sen, että ohjelmistovalintojen osuvuus on sattumaa. Olen nähnyt Teatterikesässä sekä elämäni hienoimpia että surkeimpia esityksiä. Taiteellinen johtotroikka kokoaa ohjelmiston nähtyään satoja teoksia.Joukkoon mahtuu väkisinkin niitä, jotka eivät miellytä. Joukosta putoaa väkisinkin niitä, joiden olisi suonut saavan tilaa.Teatterikesä on festivaali, joka katsoo menneisyyteen. Nyt haudataan teatterikausi 2016–2017. Teattereiden tehtävänä taas on katsoa tulevaisuuteen. Tai vaikkapa Turkuun. Isojen teattereiden ohjelmistot eivät ole sattumaa.Kuluva Teatterikesä kuitenkin osoittaa, että laitoksissa ollaan taas hiukan rohkeampia.On pakko olla.