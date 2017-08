Kulttuuri

Yleisöryntäys yllätti Worldconin – Jäsenyyksien myynti keskeytettiin, päivälippuja enää rajoitetusti

Tieteis- ja fantasiakirjallisuuden suurtapahtuma Worldcon 75 alkoi Messukeskuksessa eilen, ja kohtasi ensimmäisenä päivänään ”toistuvia ongelmia tilanahtauden takia”, tapahtuman tiedotteessa kerrotaan.



Tästä johtuen Worldcon 75 on joutunut keskeyttämään jäsenyyksien myynnin ja rajoittamaan myös päivälippujen myyntiä.



Jäsenyys tarkoittaa World Science Fiction Societyn jäsenmaksua, jolla pääsee osallistumaan kyseisen vuoden Worldconiin sen kaikkina päivinä.



”Pahoittelemme tätä ja pyydämme jäseniltämme anteeksi tästä seurannutta mielipahaa ja pettymystä”, tiedotteessa sanotaan.



Päivälippuja on varattu tällä hetkellä myyntiin yhteensä sata jäljellä oleville neljälle päivälle. Myyntipöytäalue eli Trade Hall tulee pysymään maksuttomasti yleisölle avoimena, mikäli alueella liikkuvien ihmisten määrä ei nouse liian suureksi. Tällöin Worldcon sulkee pääsyn alueelle muilta kuin lipun ostaneilta.



Worldcon tiedottaa käyvänsä parhaillaan neuvotteluja Messukeskuksen johdon kanssa lisätilasta, jota voitaisiin käyttää torstaina ja perjantaina.



Parhaillaan käynnissä oleva Worldcon on ensimmäinen, joka järjestetään Suomessa.