”Vapautta pitää puolustaa joka päivä, muuten se katoaa” – Belarus Free Theatre taistelee vapaudesta maassa, jossa taiteilijoita passitetaan vankilaan

Kulttuuri

”Vapautta pitää puolustaa joka päivä, muuten se katoaa” – Belarus Free Theatre taistelee vapaudesta maassa, jo

Maria Aljohinan

Vuonna

Taiteilijoiden

Venäjä

Mitä

Burning Doors Tampereen Teatterikesässä perjantaina 11.8. kello 19 ja lauantaina 12.8. kello 13.30.