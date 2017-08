Heinäkuussa 1917 eduskunnassa käytiin dramaattinen keskustelu, jolla Suomi otti ison harppauksen kohti itsenäisyyttä – sitten Venäjän väliaikainen hallitus hajotti Suomen eduskunnan

Kulttuuri

Heinäkuussa 1917 eduskunnassa käytiin dramaattinen keskustelu, jolla Suomi otti ison harppauksen kohti itsenäi

Sata vuotta

Eduskunnan

Tokoin

Valtalakikeskustelun

Vaikka

Sdp

Kaksipäiväisen

Kielenkäyttö

Suomalaisesta

Valtalaki