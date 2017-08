Kulttuuri

Harva meistä kuvittelee Kiinan tai Venäjän olevan malliyhteiskuntia, mutta silti Yhdysvaltoja arvostellaan nii

Eräs

Länsimaitten kohdalla

Trumpin nousu

Kirjoittaja on arabian kielen ja islamin tutkimuksen professori, joka tarkastelee Suomea ja maailmaa Edinburghista.