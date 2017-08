Ennen Suomessa kuoltiin aivan eri tavalla – vainajaa heräteltiin ruokailemaan, puhuteltiin itkemällä ja itkijän räkä lensi

Kulttuuri

Ennen Suomessa kuoltiin aivan eri tavalla – vainajaa heräteltiin ruokailemaan, puhuteltiin itkemällä ja itkijä

Kun

Emmi Kuittinen

Me nykyihmiset

Tänä viikonloppuna

Vaikka

Kuittinen

Emmi Kuittinen & Ikuisen ikävän orkesteri: Kuolinriitti Seurasaaren ulkomuseon Hallan talossa. Pe 18.8. klo 16, La 19.8. klo 11.15 ja 16, Su 20.8. klo 11.15. Sisään pääsee museolipulla.

Emmi Kuittinen puhkeaa itkuvirteen, hänellä on tukenaan valkoinen nenäliina.”Itkuliinaa tarvitaan, jos alkavat kyyneleet ihan kunnolla virrata. Siinä on helposti räkä poskella.”Itkujen edellyttämiä tunnetiloja pitää joskus hakea pitkään. Mutta tietyn rentouden turvin Kuittinen kertoo vajoavansa ajattomaan paikkaan, jossa tietää intuitiivisesti, miten pitää toimia.”Mutta kuitenkin on varmuus siitä, että pääsee pois. Ettei ole vajonnut liian syvälle syövereihin”, Kuittinen kertoo.Itkijät kutsuvat tätä tunnetta ”apeutumiseksi”.on kansanmuusikkona erikoistunut karjalaiseen kulttuuriperinteeseen ja etenkin itkuvirsiin eli ”itkuihin”. Niillä on ollut tärkeä osa karjalaisten ja muiden Itämeren alueen kansojen tavoissa.Itkulla ilmaistu surua, mutta myös iloita tai arkisia asioita.”Tilapäisitkuksi kutsuttiin esimerkiksi ystävälle tehtyä onnitteluitkua”, Kuittinen kertoo.Karjalaisten kaksiosaisissa häissä vasta itkettiinkin, joskin vain morsiamen talossa tämän lähtöä. Sulhasen talossa keskityttiin lauluun.olemme niin kiireisiä, ettei aikaa ole edes kuolemalle. Läheisen poistumisen aiheuttaman surun keskellä pitää heti alkaa miettiä käytännön järjestelyjä. Kuka hoitaa hautajaisten tarjoilut? Mitä vainajasta sanotaan muistopuheissa ja mitä hänen maalliselle omaisuudelleen tapahtuu?Toista se oli vanhassa Suomessa, etenkin Karjalassa. Kuolema oli enemmän läsnä.Ruumis sai olla pirtissä kolme päivää, ennen kuin se haudattiin.Vainaja pestiin ja puettiin. Kyläläiset kävivät tervehtimässä.Aamulla vainajaa ikään kuin heräteltiin ruokailemaan talon väen kanssa. Häntä puhuteltiin, ei tosin arkikielellä vaan itkuvirsillä. Muuten vainaja ei ymmärtäisi, mitä surevat sukulaiset haluisivat sanoa.”Joku on hyvin sanonut, että itkuvirret ovat ikuisen ikävän ja erorituaalien runoutta”, Kuittinen sanoo.voi Helsingissä eläytyä karjalaiseen hautajaisperinteeseen. Emmi Kuittisen kokoama Ikuinen Ikävä -yhtye laulaa, soittaa ja itkee kolmen päivän ajan Seurasaaren ulkomuseossa.1800-luvun lopulta peräisin oleva Hallan talo toimii näyttämönä esitykselle, joka noudattaa karjalaisten hautajaisten kaavaa vainajan tervehtimisestä hautaamiseen.Itkuvirsien perinteissä esikristilliset uskomukset sekoittuvat Karjalan ortodoksiseen perinteen. Tiedot kuolinrituaaleista perustuvat lähinnä suulliseen perimätietoon, eikä voidan olla varmoja, miten samanlaisina tavat ovat säilyneet.Seurasaaressa nähtävä kolmipäiväinen esitys on ennen kaikkea taiteellinen kokonaisuus, jossa yhdistetään sadan vuoden takaisia sävelmiä työryhmän säveltämiin teoksiin. Itkuvirsiä lauletaan myös suomeksi, vaikka karjalaisilla oli tapana puhutella kuolleita erityisellä itkukielellä.”Jos ne olisivat alkuperäisellä, karjalaisella itkukielellä, ei esitys luultavasti aukeaisi yleisölle”, Kuittinen kertoo.Vainaja on alussa kuolinpedillä, mutta pian annetaan jo ohjeita arkuntekijälle. Kun arkku on valmis, lauletaan haudankaivajalle. Sunnuntaina Kuittisen orkesteri saattaa vainajan rannalle, johon hänet haudataan.”Siinä olisi vielä monia vaiheita, joissa pyydellään anteeksi taloilta ja puilta vainajan puolesta. Ja itketään kuolleille sukulaisille, jotta nämä ottaisivat vainajan vastaan Tuonelassa”, Kuittinen kertoo.tapahtumapaikkana on museorakennus, ovat tunteet aitoja. Esityksen työryhmä kävi valmisteluvaiheessa läpi kunkin esiintyjän kipukohtia ja traumoja. Kuittinen esimerkiksi omistaa yhden osan hiljattain kuolleelle isotädilleen.Kuittinen on työskennellyt kansanmusiikin ohella hoivamuusikkona palvelutalossa. Siellä hän sanoo ymmärtäneensä, että kuolemaa kannattaa käsitellä.”Jokainen meistä kuolee joskus ja useimmille läheisen kuolema on jossain vaiheessa edessä. Kuolemaa pohtimalla voi oppia olemaan kiitollinen eletyistä päivistä”.Omaa kuolemaa ei voi harjoitella, sanoo Kuittinen. Mutta itkun kautta sen voi ehkä helpommin hyväksyä.Itkut kumpuavat usein aidoista tunteista, mutta niihin vaaditaan myös tekniikkaa. Asiaa varten on perustettu jopa Äänellä itkijät -yhdistys, joka on pitänyt itkuvirsikursseja.on tottunut itkijä. Esimerkiksi kesäkuun alussa hän teki onnitteluitkun Helsingissä vierailleille Pohjoimaiden valtiopäämiehille.”Itkukieli on kaunista, koska puhutaan kielikuvien kautta. Siinä pyritään käyttämään kaunista ja suloista kieltä”, Kuittinen kertoo.Esimerkiksi äitiä voidaan kutsua sanoilla ”kaunis kantajainen”.Kauniiksi itkemisen tekee siihen kätkeytyvä tunteiden kirjo. Hänen mielestään itku ei ole epätoivoa, vaan siihen sisältyy myös rakkauden tunteita. Itkussa on usein kyse menettämisen pelosta.”Kaiken itkun ei tarvitse olla omakohtaista. Myös myötätunnosta voi itkeä ja eläytyä toisen tilanteeseen”.Joskus kokeneellekin itkuvirsien taitajalle käy niin, ettei tilanne vain liikuta. Silloin apu löytyy yleisöstä.”Kun vain lähtee tekemään, niin pian yleisöstä alkaa kuulua nyyhkytystä. Ja kyyneleet taas virtaavat”, Kuittinen kertoo.Silloin on hyvä olla itkuliina valmiina.