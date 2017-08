Kulttuuri

Helsingin Juhlaviikot löysi uuden keinon myydä jatsia kuulijoille: Kuuluisan lontoolaisklubin avulla esitellää

Kohta kuusikymmentä vuotta täyttävä Ronnie Scott's on Lontoon, Englannin ja Euroopan kuuluisin jazzklubi, jonka maailmanmaine perustuu ennen kaikkea klubissa tehtyihin konserttilevyihin. Niitä on julkaistu pitkälti toista sataa, osa suoraan nimellä Live at Ronnie Scott's.



Juhlaviikkojen aikana nimeä Ronnie Scott’s kuulutetaan monta kertaa myös Helsingissä, sillä ravintolaklubi toteuttaa Juhlaviikkojen kanssa tavaramerkkimäisen konserttisarjan otsikolla "Ronnie Scott’s at Helsinki Festival".



Aloitteen yhdeksän konsertin sarjasta teki Ronnie Scott’s, jolla on tapana myös kierrättää rytmimusiikillisia tyylejä edustavia nimikkoyhtyeitään, muun muassa kvintettiään ja big bandiaan.



Helsingissä esiintyvät Ashley Henry Trio, Reuben James Trio ja Richard Spaven Trio eivät kuulu vielä niihin. Kyse on enemmänkin mielikuvallisesta tuotteistamisesta ja markkinoimisesta, Ronnie Scott’sin maineen kaksisuuntaisesta hyödyntämisestä.



Ja miksi ei, sillä muuten näitä laajemmin tuntemattomia englantilaisia tekijöitä voisi olla aika vaikea myydä, vaikka hinta on kuuntelijalle nyt kohtuullinen. Jokainen trio esiintyy omalla viikollaan kolmena iltana kolmessa eri paikassa, joista kahteen on vapaa pääsy.



Torstaiset keikat Telakkakadun Elmun Baarissa ja lauantaiset keikat Aleksanterinkadun Elisa Kulmassa ovat ilmaisia. Lippu vaaditaan vain perjantaisin Yrjönkadun G Livelabiin, jossa jokaista yhteyttä täydentääkin illan toisessa setissä tunnettu suomalainen muusikko.



Konserttien sarjan avasi Elmun Baarin terassilla torstai-iltana 25-vuotias korkeakoulutettu pianisti-säveltäjä Ashley Henry.



Hänen esiteltiin kuuluvan uusimpaan englantilaiseen sukupolveen, mutta musiikilliset merkit uusista ajoista olivat vielä suhteellisen vähäisiä, eikä niitä löydy suuremmin edes levyiltä. Ashley on tehnyt vasta yhden oman albumin, viime vuonna julkaistun neljän oman sävellyksen Ashley Henry's 5iven.



Levyltä poimitut Deja Vu ja St. Anne's eivät kalvenneet silti pitkästi, runsaasti ja paikoin vähän puuduttavasti tulkittujen klassikkojen rinnalla. Niihin kuului muun muassa yksi Herbie Hancockin ja kaksi Thelonious Monkin kappaletta, iltahämärään hienosti viimeisenä häipynyt Monk's Dream.



Eniten omilta kuulostivat kuitenkin kappaleet, joissa trio yritti kuroa umpeen mennyttä ja nykyisyyttä ainakin rytmimisesti – vaikka jäntevästi versioitu Nasin hiphop-hitti The World Is Yours on itse asiassa jo lähes yhtä vanha kuin Ashley Henry.



Ashley Henry Trio pe 18.8. klo 20 G Livelabissa (Pieni Roobertinkatu 16). Vierailijana saksofonisti Timo Lassy. Ashley Henry Trio la 19.8. klo 18. Elisa Kulmassa (Aleksanterinkatu 19) Vapaa pääsy.