HS selvitti: Elokuvateatterit voivat Suomessa paremmin kuin aikoihin, ja se on digitalisaation ansiota

Kino Jalasjärven

aulassa käy kuhina. Ei iso, mutta semmoinen kuin reilun 7 000 asukkaan paikkakunnalla voisi perjantai-iltana kuvitella. Kotimaisen Miami-elokuvan illan ensimmäinen esitys on alkamassa.”Tänään oli Ilkassa siitä hyvä kirjoitus. Krista Kososta http://www.hs.fi/haku/?search-term=krista+kososta on ainakin mielenkiintoista katsoa, huippunäyttelijä”, Raija Virnala http://www.hs.fi/haku/?search-term=raija+virnala sanoo.”Se on suomalainen, mulle riittää se”, Satu Valkama http://www.hs.fi/haku/?search-term=satu+valkama toteaa.Seinillä on julisteita tulevista elokuvista kuten Napapiirin sankarit 3 ja Ikitie. Ikkunoiden ulko­puolella pyörii mainok­sia digi­näytöillä.”Tehtiin ne remontin yhteydessä, koska julisteiden kuskaamisessa viikoittain Matkahuollolla ei ole mitään järkeä. On meillä yhä julisteitakin, mutta jossain vaiheessa niistä luovutaan kokonaan”, sanoo Mikko Jokipii http://www.hs.fi/haku/?search-term=mikko+jokipii . Hän on vastuussa siitä, että ylipäänsä on teatteri, johon julisteita tilata.Jalasjärvi, joka vuonna 2016 liitettiin osaksi Kurikkaa, sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla, noin 30 kilometriä Seinäjoelta etelään. Se on hassu putken mallinen kunta, joka elää maidosta. Jokaisen Kino Jalasjärven näytöksen alussa nähdään paikallisen Juustoportin mainos. Muita isoja yrityksiä ovat ilmastointilaitteita valmistava Koja, monoistaan tunnettu Jalas sekä Jokipiin Pellava.Jalasjärvi on myös yksi niistä kymmenistä suomalaisista paikkakunnista, joiden elokuvateattereilla menee paremmin kuin aikoihin.on kaksi. Ensimmäinen on maantieteellinen: lähin Finnkino on 142 kilometriä etelämpänä Tampereella, lähin Bio Rex sekin yli 30 kilometrin päässä Seinä­joella. Kurikassa on Kurikan Kino, mutta sinnekin ajaa 25 kilometriä.Luontaista kilpailua ei siis juuri ole. Kino Jalasjärven asiakkaat toteavat Miami-näytöksen alla, ettei Seinäjoelle tule lähdettyä elokuviin. Silloinhan pitäisi hankkia lastenvahti, ajaa vähintään puoli tuntia suuntaansa ja etsiä vielä parkkipaikka.Toinen syy on se, että Suomen elokuvasäätiö on viime vuosikymmenen aikana tukenut miljoonilla euroilla suomalaisten elokuvateattereiden digitoimista. Nyt pienimmissäkin paikalliskinoissa on digitaalinen 3D-projektori, joka ei perusominaisuuksiltaan jää Finnkinon vastaavien varjoon.Tuki on ollut välttämätöntä, sillä kaikki ensi-iltaelokuvat levitetään nykyään digitaalisesti.Digitaalisuus tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että pienetkin teatterit saavat ensi-iltaelokuvat nyt samaan aikaan kuin isojen kaupunkien monisaliteatterit. Netin välityksellä toimitetusta DCP-tiedostosta maksetaan kertakorvaus, joka on Jokipiin mukaan kohtuullinen, ja sen jälkeen levittäjä saa lipputuloista siivun sen mukaan, kuinka paljon näytöksessä on ollut maksaneita katsojia.Kino Jalasjärven taustayhdistyksessä Mukula ry:ssä toimiva Tiina Luomala http://www.hs.fi/haku/?search-term=tiina+luomala muistelee, että vielä 2000-luvun alussa elokuva saattoi olla julkaistu jo dvd:llä, kun se rantautui Jalasjärvelle. Nyt Charlize Theronin http://www.hs.fi/haku/?search-term=charlize+theronin tähdittämä Atomic Blonde esitetään Kino Jalasjärvellä samaan aikaan kuin Helsingin Tennispalatsissa ja Oulun Starissa.Jokipii sanoo suoraan, ettei Kino Jalasjärvi olisi ikimaailmassa selvinnyt filmiteatterina.”Digiaika on pelastanut elokuvateatterit. Nyt meille tulee 4G-yhteydellä samat elokuvat kuin muillekin. Kymmenen vuotta sitten ne menivät kaikki Seinäjoelle.”, jossa istumme, avattiin elokuvakäyttöön vuonna 1963. Salissa oli 300 asiakaspaikkaa, jotka myös täyttyivät. Elettiin aikaa ennen television suurta tulemista, ja elokuvateatteri oli paikka, josta suomalaiset saivat audiovisuaalisen viihdykkeensä. Vielä 1970-luvun lopulla Suomessa käytiin elokuvissa yli kymmenen miljoonaa kertaa vuodessa.Mikko Jokipii kertoo, että hänen isänsä ikäpolvi tiirasi Kino Jalasjärvessä usein pikkutuhmia mustavalkoisia elokuvia.”Pukki paratiisissa on semmoinen leffa, josta kuulen usein puhuttavan. Sitä on ollut katsomassa aivan täysi sali.”Teatterissa toimi pari eri yrittäjää, kunnes se vuonna 2010 sulki ovensa. 2000-luvun alku oli vaikeaa aikaa pienille elo­kuvateattereille. Yleisömäärät olivat laskeneet huippuvuosista ennen kaikkea juuri siksi, että filmien levittäminen oli niin hidasta. Filmirullat kiersivät postilla tai Matkahuollolla kaupungista toiseen.Yksi viimeisistä näytetyistä elokuvista oli Napapiirin sankarit (2010), joka esitettiin filmiltä.Muutamassa vuodessa ehti tapahtua paljon. Vuonna 2013 Jokipii oli buukannut tuottamilleen Aukusti-festivaaleille vieraaksi Pertti Kurikan nimipäivät ja mietti, missä bändistä kertovan dokumentin Kovasikajuttu voisi esittää.”Järjestettiin tänne hyvälaatuinen videotykki, ja samalla tuli mieleen, että miksei tämä ole leffateatterikäytössä.”Jokipiin johtaman pienen aktiivijoukon muodostama Mukula-yhdistys haki ja sai tukea elokuvateatteritoiminnan jatkamiselle. Elokuvasäätiö auttoi tekniikan kanssa, pienellä joukko­rahoituksella katettiin muita kuluja.Mukula keräsi vielä joukkorahoituspalvelu Mesenaatin kautta reilut 20 000 ­euroa Kino Jalasjärven remontointiin. Nyt salissa on uusi lattia, valkokangas, seinät, katto ja takarivissä vielä mukavasti takakenoon asettuvat istuimet.Ylös on rakennettu myös uusi tasanne, joka on anniskelu­alueeksi hyväksyttävää aluetta. Jokipii toivoo, että lähitulevaisuudessa Kino Jalasjärvi voisi tarjota kävijöille myös alkoholivirvokkeita.”Suomi on täynnä jalasjärviä, joissa keskusta hiljenee ja väki ikääntyy. Anemia hiipii helposti puseroon. Ihmiset tarvitsevat piristystä ja ylpeyden aiheita”, hän sanoo.”Parhaimmillaan elokuvateatterit ovat kokoontumispaikkoja, majakoita pitkässä kylmässä talvessa.”Baari täyttää usein tuon funktion, mutta Jalasjärveltä ei sellaista löydy. Tiina Luomala nauraa, että ne on ajettu kaikki pois.on käyty kiivasta keskustelua Finnkinosta ja sen asemasta suomalaisessa elokuvateatterikentässä http://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005292216.html . Kuten oheinen grafiikka kertoo, keskustelua käydään ihan syystä – kiinalaisomisteinen teatteriketju myy liki 70 prosenttia kaikista Suomen elokuvalipuista. Lähin kilpailija Bio Rex Cinemas jää seitsemään prosenttiin.Ja kun Finnkino viime keväänä osti Lappeenrannasta paikalliset yksityisomisteiset teatterit pois, se vakiinnutti asemaansa myös Itä-Suomessa – alueella, jota poikkeuksellisesti hallitsee perheomisteinen Savon Kinot. Savon Kinoilla on teatterit Joensuussa, Savonlinnassa, Iisalmessa, Varkaudessa ja Kiteellä.Savon Kinot on toiminut idässä vuodesta 1986 lähtien. Ny­kyään se on viiden sisaruksen hallinnoima yritys, joka on viimeksi laajentanut Iisalmeen vuonna 1993.”Viime vuodet ovat olleet nousujohteisia, kotimainen elokuva vetää ihmisiä elokuviin”, kertoo toimitusjohtaja Sari Peltonen. http://www.hs.fi/haku/?search-term=sari+peltonen. Ketjun laajentumisen sijaan Savon Kinot keskittyy nykyisten teattereidensa kehittämiseen ja laajaan ohjelmistoon. Viimeisin investointi oli kaksi vuotta sitten tehty Varkauden teatterin täydellinen remontti, joka vaikutti positiivisesti kävijämääriin.Virolainen teatteriketju Cinamon on tulossa ainakin Helsingin Kalasatamaan vuonna 2018, ja esimerkiksi Oulussa pitkään toiminut Star kasvattaa salikapasiteettiaan, vaikka samassa kaupungissa toimii myös 1 156 salipaikan Finnkino.”Olemme toimineet samalla paikalla Oulun keskustan liepeillä vuodesta 1938 lähtien. Asiakkaamme ovat uskollisia ja haluavat tukea perheyritystä”, kertoo Starin johtaja Kari Kantala http://www.hs.fi/haku/?search-term=kari+kantala Kantala on neljännen polven elokuvateatteriyrittäjä. Hänen mielestään Star on pysynyt pystyssä panostamalla asiakaspalveluun, laajaan ohjelmistoon ja uudistuvaan tekniikkaan.Suomen toiseksi suurinta elokuvayritystä Bio Rex Cinemasia johtava Aku Jaakkola http://www.hs.fi/haku/?search-term=aku+jaakkola ei ole huolissaan ulkomaisen kilpailijan saapumisesta kotimaan markkinoille.”Suomessa on rakennettu erittäin laadukkaita elokuvateattereita Helsingin Tennispalatsista lähtien”, Jaakkola kommentoi.Bio Rex poistui Helsingistä vuonna 2015, kun ketju lopetti toimintansa Lasipalatsin Bio Rexissä. Nyt yhtiö on avaamassa uuden teatterin Hyvinkäälle ja keskittyy laajentumaan pienillä ja keskisuurilla paikkakunnilla.”Aika näyttää, viekö uusi toimija alaa eteenpäin vai syntyykö kilpailutilanne, jossa pienet elokuvateatterit joutuvat kärsimään”, Jaakkola pohtii.tasolla Finnkino dominoi varmasti vielä pitkään, mutta paikallisesti tilaa on muillekin. Suomen Elokuvasäätiön tilastot näyttävät, että vuonna 2016 suomalaiset kävivät elokuvissa yli 8,7 miljoonaa kertaa, kun vielä 10 vuotta sitten vastaava luku oli 6,5 miljoonaa.Elokuvasalien määrä on myös suurin sitten vuoden 2008, ja ensi-iltoja on viimeksi ollut enemmän vuonna 1986.”Kaikki kilpailu on hyvästä. Ei ole pitkän päälle hyvä, jos on yksi toimija, joka saa mielivaltaisesti nostaa lipunhintoja”, Mikko Jokipii sanoo.”Jos maakuntakeskuksen teatteriyrittäjä sanoo juuri nyt, että niillä on vaikeita aikoja, niin hän kyllä valehtelee. Pikkuteatterit ja maaseututeatterit niin kuin me – me pärjäämme ihan hyvin. Ehkä ne lihavimmat pari vuotta ovat ohi, mutta katsojaluvut ovat tasaantuneet aikalailla sinne, mihin kollega ennusti.”Erityisesti kotimainen elo­kuvatarjonta vetää ihmisiä valkokankaiden eteen. Maakuntien teattereille kotimainen elokuva on elinehto.”Mitä pienemmälle paikkakunnalle mennään, sitä suurempi merkitys on laadukkaalla kotimaisella elokuvalla”, sanoo Savon Kinojen Sari Peltonen.Samaa linjaa jatkaa myös Aku Jaakkola Bio Rexistä, jonka teatterit toimivat pääosin pääkaupunkiseudun ulkopuolella.”Jokaisen paikkakunnan ohjelmisto koostetaan erikseen”, Jaakkola sanoo.ohjelmisto näkyy esimerkiksi niin, että ketjun läntisissä teattereissa Pietarsaaressa ja Vaasassa voidaan näyttää ruotsinkielisiä elokuvia ilman suomenkielistä tekstitystä. Suomentamattomia elokuvia nähdään teattereissa vain harvoin elokuvafestivaalien ulkopuolella.Pohjanmaan ruotsinkielisillä paikkakunnilla Bio Rexin viime vuoden katsotuin elokuva oli Oscar-ehdokas En man som heter Ove (Mies joka rakasti järjestystä).Oulussa vuoden katsotuimpia olivat kotimaiset koko perheen elokuvat Risto Räppääjä ja Yöhaukka sekä Kanelia kainaloon, Tatu ja Patu!Lapsiperheiden suuri merkitys elokuvateattereille näkyy myös Kuopiossa, jossa kolme neljästä vuoden katsotuimmasta elokuvasta on perhe-elokuvia. Ykkössijalle nousi kotimainen jatko-osa Luokkakokous 2 – Polttarit.Finnkinon ohjelmistopäällikkö Toni Lähteinen http://www.hs.fi/haku/?search-term=toni+lahteinen vahvistaa, että kotimaiset vetävät Helsingin ulkopuolella hyvin. Erojakin silti on.”Yliopistokaupungeissa arthouse tuntuu vetävän keskimääräistä paremmin. Esimerkiksi Jyväskylässä se näkyy hyvin.”katse on jo loppuvuodessa. Vuoden tähän asti suosituimmat elokuvat ovat olleet yhdysvaltalaisia jatko-osia – Fast & Furious 7 ja Itse ilkimys 3 – mutta tulevina kuukausina asiat muuttuvat.