Kulttuuri

Depeche Mode tulee Suomeen helmikuussa

Elektropopin pioneeri Depeche Mode saapuu keikalle Suomeen ensi vuoden helmikuussa.



Global Spirit -maailmankiertueelleen lisää keikkapäiviä varmistanut brittiyhtye esiintyy Hartwall-areenalla Helsingissä sunnuntaina 18. helmikuuta, Live Nation Finland kertoo tiedotteessaan.



Bändi esiintyi Suomessa viimeksi vuonna 2013. Tuolloin Hartwall-areenan konsertti oli loppuunmyyty.



Depeche Mode julkaisi 14. studioalbuminsa Spirit tänä keväänä. Albumi nousi Britannian albumilistalla kärkiviisikkoon.



Depeche Mode on myynyt yli sata miljoonaa albumia ja singleä. Tänä vuonna yhtye nimitettiin arvostettuun Rock and Roll Hall of Fameen. Bändin suurimpien hittien joukkoon kuuluvat esimerkiksi Personal Jesus, Enjoy The Silence, I Feel You ja Walking In My Shoes.



Konsertin liput tulevat myyntiin maanantaina 28. elokuuta.