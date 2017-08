Kulttuuri

Järven tarina kisaa luontoelokuvafestivaaleilla Yhdysvalloissa

Dokumenttielokuva

Järven tarina on valittu finalistiksi Jackson Hole Wildlife Film -luontoelokuvafestivaaleille Yhdysvaltoihin. Tämän vuoden finalistit julkistettiin keskiviikkona.MRP Matila Röhr Productionsin Järven tarina kilpailee Special Jury Awardista kolmen muun ehdokkaan kanssa. Muut elokuvat ovat Bird of Prey, The Last Animals ja To Skin a Cat.Nyt 15. kertaa järjestettävän festivaalin palkintoja pidetään luontoelokuvien Oscareina eli se on alan arvostetuin kilpailu. Mukana on 25 palkintoa, joita tavoittelee tänä vuonna lähes tuhat kilpailijaa. Voittajat julkistetaan 28. syyskuuta palkintogaalassa Jacksonissa Wyomingissa.Järven tarina teki viime vuonna elokuvahistoriaa, kun se nousi Suomen kaikkien aikojen katsotuimmaksi dokumenttielokuvaksi 160 681 katsojalla.