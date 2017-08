60-vuotias Kari Peitsamo istuu huoltoasemalla ja kertoo, miten asiat ovat – ”Kunnioitan sekä Kim Jong-unia että Donald Trumpia”

Kulttuuri

60-vuotias Kari Peitsamo istuu huoltoasemalla ja kertoo, miten asiat ovat – ”Kunnioitan sekä Kim Jong-unia ett

Euroopan Unioni

5-vuotias

Kun

Nokialla

Ja

Seuraavaksi

Kari Peitsamo

Tuo

Kappaleessa

Helsingissä

Se lienee

Näkemystensä

Jos ytimekkäät

Vuoden

Raskaalla