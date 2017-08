Amerikkalaislehti Teen Vogue nosti Alman ”valtavassa nosteessa olevien” tulevaisuuden tähtien joukkoon – Lähes kaikki muut valitut amerikkalaisia

Alma

Mukana

Listan viimeisenä

Teen Vogue

Thread: In light of recent events, we're foregoing live-tweeting #TeenChoicehttps://twitter.com/hashtag/TeenChoice?src=hash to talk about #Charlottesvillehttps://twitter.com/hashtag/Charlottesville?src=hash and white supremacy.

https://twitter.com/TeenVogue/status/896887268245348353