Kulttuuri

Suomi kuuntelee nyt vain yhtä artistia – JVG:n uutuuslevy valtasi miltei koko Spotify-listan

Tänään

JVG:n

http://www.hs.fi/haku/?query=reino+nordin

http://www.hs.fi/haku/?query=tippa-t

JVG:tä