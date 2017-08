Tampereen taidemuseo uudistetaan – arkkitehtikisan voittanut Siilo-ehdotus oli niin ylivoimainen, ettei toista palkintosijaa edes jaettu

Kulttuuri

Tampereen taidemuseo uudistetaan – arkkitehtikisan voittanut Siilo-ehdotus oli niin ylivoimainen, ettei toista

Yksi

Carl Ludvig Engelin

AOR:n ehdotuksessa AOR:n ehdotuksessa

Kilpailuvoitto Kilpailuvoitto

Viime vuoden lopulla Viime vuoden lopulla