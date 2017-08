Kulttuuri-imagon kiillotusta, kirjallisuuden puolustamista ja varovaista presidenttipeliä – Näistä syistä Sauli Niinistön kannatti suostua haastattelemaan kirjailija Paul Austeria

Kulttuuri

Kulttuuri-imagon kiillotusta, kirjallisuuden puolustamista ja varovaista presidenttipeliä – Näistä syistä Saul

Aloite

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Valtiosääntöoikeuden

Haastatteluun

Niin