Kulttuuri

Simpsonit-sarjaan 27 vuotta musiikkia säveltänyt Alf Clausen sai potkut

Thank you for all of the support...unfortunately, the news is true... https://t.co/jBQH0b40czhttps://t.co/jBQH0b40cz — Alf Clausen (@TheAlfClausen) 31. elokuuta 2017 https://twitter.com/TheAlfClausen/status/903046306842726400