Kulttuuri

Nämä näyttelyt tänä viikonloppuna kannattaa nähdä

1. Tervetuloa kasvihuoneeseen

Tuomas A. Laitisen

Thermoscene Galleria Sinnessä (Iso Roobertinkatu 16) 1.10. saakka ti–su klo 11–17.

2. Tuulettimen viemää

American Beauty

Weight of Air Amassa (Rikhardinkatu 1) 3.9. saakka ti–pe klo 11–17, la–su klo 12–16.

3. Vielä kerran Amos

Vuodesta

Generation 2017 ja Perustajan aarteet Amos Andersonin taidemuseossa (Yrjönkatu 27) 3.9. saakka klo 11–17.

4. Korvien hivelyä

Hans Rosenströmin

Off Seasons Weegee-talolla (Ahertajantie 5) 3.9. saakka klo 11–17.

5. Myöhäiskesäretki

Vallisaari

Kasken kierto Vallisaaren Aleksanterin Vallilla 30.9. saakka.