Nordic noir -buumi meni jo, nyt halutaan rohkeita online-sarjoja – Suomalaiset kuunteluoppilaina Helsinki Script -tapahtumassa

ja anoreksiasta toipuva nuori suomalainen tyttö puhuu suoraan kameralle pahasta olostaan. Hänen surulliset kasvonsa täyttävät valkokankaan Helsinki Script -tapahtumassa Savoy-teatterissa.Salissa on tätä ennen kuultu paljon taputuksia, mutta nyt kaikki ovat hiljaa.Perjantaina pidetty Helsinki Script on television ammattilaisille suunnattu, käsikirjoittamiseen fokusoitu tapahtuma, joka järjestettiin nyt toista kertaa. Puhujina esiintyi alan kansainvälisiä huippunimiä, ja salissa nähtiin toinen toistaan tehokkaampia trailereita tv-sarjoista, joista monet ovat menestyneet kansainvälisestikin.Suomalaisilla on tunnetusti vähän sanottavaa näissä kuvioissa mutta sitäkin enemmän opittavaa. Silti on väärä luulo, että suomalaiset eivät osaisi koskettaa yleisöä.puhunut tyttö oli oikea tubettaja, joka halusi osallistua Ylen Sekasin-sarjan avaamaan some-keskusteluun. Sekasin on lyhyistä jaksoista koostuva häpeilemätön draamasarja, jonka pohjatyö tehtiin nuorten mielenterveyskuntoutujien kanssa, ja siihen liittyi myös chat-kampanja. Se oli viime vuonna iso menestys sekä Areenassa että Youtubessa. Takana on Lovemilla-sarjan työpari Teemu Nikki http://www.hs.fi/haku/?query=teemu+nikki ja Jani Pösö http://www.hs.fi/haku/?query=jani+poso Scriptin lavalla hehkutettiin – taas kerran – norjalaista Skam-sarjaa, jonka tekijöistä olivat paikalla NRK:n tuottaja Ma­rianne Furevold http://www.hs.fi/haku/?query=ma%C2%ADrianne+furevold sekä Nooran esittäjä Josefine Frida Pettersen http://www.hs.fi/haku/?query=josefine+frida+pettersen

Nuorille suunnatut rohkeat online-sarjat ovat sitä, mitä tv-markkinoilla nyt toitotetaan, ja sillä saralla suomalaiset ovat ajan tasalla – toisin kuin raskaissa draamasarjoissa, joihin meillä ei kukaan ole valmis satsaamaan tarpeeksi.Sekasin-sarjasta on suunnitteilla myytäviä tuotteita, mutta ensin odotetaan, tilaako Yle siihen kakkoskauden.on potentiaalia myös remake-markkinoilla.Helsinki Scriptissä vieraili unkarilainen Gabor Krigler http://www.hs.fi/haku/?query=gabor+krigler , joka esitteli HBO Europelle tuotettua Golden Life -sarjaa. Se perustuu suomalaiseen Helppo elämä -sarjaan. Unkarilaisten versiosta on tullut kotimaassaan valtava hitti, joka on osunut nimenomaan unkarilaisen yhteiskunnan kipupisteisiin.

