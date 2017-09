Koulunkäynninohjaaja Teemu Tanner soittaa yli 20 bändissä, ja yksi niistä noteerattiin Vice-lehdessä jo pelkän kasettijulkaisun perusteella

Kulttuuri

Koulunkäynninohjaaja Teemu Tanner soittaa yli 20 bändissä, ja yksi niistä noteerattiin Vice-lehdessä jo pelkän

Väitetään,

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Tanner

Kynnet pe 8. 9. Kuudes linja -klubilla. Levynsä julkistavat myös Plastic Tones ja Mäsä (yksi Litku Klemetin bändeistä).