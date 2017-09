Kulttuuri

Suomalainen miesten muodin edustusjoukkue Pitti Uomo -muotiviikolle on valittu

Suomen teemamaaedustajat maailman merkittävimmälle miesten muotiviikolle Firenzen Pitti Uomoon tammikuussa 2018 on valittu. Suomalaista miesten muotia esitellään kansainväliselle medialle ja sisäänostajille osana Guest Nation Finland -projektia.



Kahdeksan valitun vaatemerkin joukko on yhdistelmä erilaista suomalaista uutta suunnittelua. Mukana on niin Aalto-yliopiston kasvatteja kuin vakiintuneita merkkejä.