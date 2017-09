Suomi mainittu: Lisbeth Salanderin tarinaa jatkava kirjailija kertoo olevansa puoliksi suomalainen – tänään ilmestyvässä Millennium-kirjassa hän löysi vihdoin oman äänensä

Kulttuuri

Suomi mainittu: Lisbeth Salanderin tarinaa jatkava kirjailija kertoo olevansa puoliksi suomalainen – tänään il

Äänestä

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Vapauttavan

Myös

Lagercrantz

Haastattelun

David Lagercrantz: Tyttö joka etsi varjoaan. Jatkoa Stieg Larssonin Millennium-sarjalle (Mannen som sökte sin skugga). Suom. Outi Menna. WSOY. 411 s.