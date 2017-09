Kulttuuri

Nämä tapahtumat kannattaa kokea Helsinki Design Weekillä

1. HDW Hop -kaupunki-installaatiot

Bongaa

Helsingin keskusta 7.–17.9.

2. Ne tutut oranssit

Designmuseon

Korkeavuorenkatu 23, 7.9.–29.10. ti klo 11–20, ke–su klo 11–18.

3. Aino Aalto -seminaari

Alvar Aalto

Kaivokatu 2 la 9.9. klo 12–15.

4. 10x10 -muotinäyttely

Aalto-yliopiston

Kaapelitehtaan Valssaamo (Tallberginkatu 1) 12.–14.9. ti klo 18–20, ke–to klo 13–19.

5. Lasten viikonloppu

Design

Sörnäisten rantatie 22, 16.–17.9. klo 10–16.

6. Rakkaudesta fontteihin

TypoCraftHelsinki-näyttely

Lokal (Annankatu 9) 7.9.–15.10. ti–pe klo 11–18, la 11–16, su 12–16.

7. Tulevaisuuden koti

Askon

Hämeentie 135 7.9.–22.10. ti, to, pe klo 12–18, ke klo 12–20, la–su klo 10–16.

8. Design market

Perinteinen

Kaapelitehdas (Tallberginkatu 1) 9.–10.9. klo 11–18.