Pirkko Saisio kevään somekohusta: ”Minua haukuttiin natsiksi ja epäiltiin ryhmissä, joihin itse samaistun” Somemyrskyyn joutunut Saisio ei vaikene. Hän on kirjoittanut näytelmän juhlistamaan satavuotiasta Suomea, ja näytelmä on hänen mukaansa ”varmasti erilainen”. Saision mielestä on hullunkurista painottaa, että Suomessa ei pidä pelätä, vaikka oikeasti vähän pitäisi.